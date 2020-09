Nissan Juke: SUV par le gong - Salon de l'auto Caradisiac

Le Juke est l’un des piliers de la catégorie des SUV urbains, qu’il a contribuée à créer lors de son lancement en 2010. Il s’en est vendu plus d’un million d’exemplaires en Europe en près de dix ans, jusqu’à son remplacement intervenu cette année.

Il n’est toutefois pas certains que le modèle de deuxième génération atteigne des résultats similaires, tant la catégorie s’est étoffée dans l’intervalle. Le Juke 2 doit en effet affronter les Renault Captur 2, Peugeot 2008, Citroën C3 Aircross, DS3 Crossback, Toyota Yaris Cross et autres autres Hyundai Kona, sans oublier l’incontournable VW T-Roc (liste non exhaustive, loin s’en faut !)

Pour se démarquer, le crossover Nissan mise sur un design audacieux, quoiqu’un peu assagi par rapport au modèle précédent, marqué par des épaulements musculeux et des arêtes saillantes. Agrandi de 7 cm par rapport au modèle qu’il remplace (soit 4,21 m.), l’engin est disponible avec 10 teintes de carrosserie et des combinaisons bi-ton, et repose sur des roues dont le diamètre varie de 16 à 19 pouces.

L’ergonomie est améliorée, et l’empattement se rallonge de 10 cm, ce qui bénéficie à la fois à l’espace alloué aux passagers arrière (+6 cm pour les jambes) et au volume de coffre. Avec 422 litres, il augmente de 20% et se place dans la bonne moyenne de la catégorie. La banquette arrière n’est toutefois pas coulissante, contrairement à ce que propose le cousin Renault Captur.

Côté techno, on trouve notamment les systèmes ProPilot et DriveAssist, qui permettent une conduite semi-autonome. Sur la version à boîte automatique, on bénéficie ainsi d’une conduite assistée dans les embouteillages.

Pour animer l’ensemble, seul un moteur 3 cylindres turbocompressé est actuellement proposé (BVM 6 ou BVA 7). Fort de 117 ch, il répond à l’essentiel de la demande de la clientèle et assure une bonne polyvalence d’usage au Juke.

