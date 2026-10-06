Produite à l’usine de Sunderland au Royaume-Uni, la nouvelle génération de Nissan Leaf marque le début de l’offensive de Nissan dans le « zero emission », pour laquelle le constructeur a investi 450 millions de livres sterling. Elle succède à l’un des premiers best-sellers dans l’électrique (lancée en 2010 et vendue à plus de 650 000 exemplaires en 13 ans) mais change radicalement de forme et de conception en devenant un SUV compact sur la plateforme CMF-B EV.

Un prix compétitif dans le club des 600 km

Deux versions sont proposées en France. La version standard équipée d’une batterie de 52 kWh associée à un moteur de 177 ch et notre version d’essai, « Autonomie Étendue » dotée d’un pack de 75 kWh, offrant 217 ch et une autonomie mixte allant jusqu’à 623 km. Son ticket d’entrée débute à 40 300 € et sa fabrication intra-européenne lui permet d’être éligible à la prime CEE d’un montant minimum de 3 500 € pour les particuliers (allant jusqu’à 6 186 € selon les revenus). De quoi abaisser le prix d’entrée de cette version Grande Autonomie 75 kWh d’office à environ 36 765 €. Un prix compétitif dans la catégorie des compactes électriques offrants plus de 600 km d’autonomie. La Leaf se positionne ainsi face à des modèles comme la Volkswagen ID.3 Neo, le Toyota C-HR + ou encore la Kia EV3. En haut de gamme, notre finition Evolve d’essai s’affiche quant à elle à 47 000 €.

Sur le cycle mixte d’homologation WLTP, la gamme revendique jusqu’à 623 km d’autonomie. À l’autre bout de la gamme, la version Evolve, celle de notre test, revendique 585 km en raison d’un contenu d’équipement plus élevé et d’une dimension de jante plus importante.

Nous avons réalisé les 4 cycles de test (voir tableau ci-dessous) dans des conditions météorologiques favorables : une température extérieure de 22 °C, aucun vent mais de la pluie. Nous avons laissé le mode de conduite « Eco » engagé par défaut tout comme la régénération calée au niveau 2.

La Leaf se place en milieu de tableau avec une consommation moyenne de 14,5 kWh/100 km relevée durant notre cycle « ville » avec des zones à 30 et 50 km/h. Un score correct qui porte l’autonomie réelle à un peu plus de 517 km dans ces conditions. À noter que la Leaf est équipée d’un système de freinage régénératif assez évolué qui comprend plusieurs niveaux réglables via des palettes au volant et en complément une fonction e-Pedal. Cette dernière, la plus intense, ne va pas jusqu’à l’arrêt total du véhicule. Mais attention, dans certains cas, elle enfonce automatiquement la pédale de frein, ce qui peut s’avérer déstabilisant !

Sur route à 80 km/h alternant avec des portions à 110 km/h, le SUV japonais pourtant lourd (1 937 kg) surprend par son appétit mesuré. Nous avons ainsi observé une moyenne de 17 kWh/100 km, ce qui offre un rayon d’action de 441 km. Le couple maxi de 355 Nm, une belle valeur, se porte garant de reprises solides et d’accélérations vives.

Sur autoroute, à 130 km/h, la Leaf s’avère aussi sobre et en prime ultra silencieuse. Nous avons relevé une moyenne de 20 kWh/100 km, un score dans la moyenne de sa catégorie dans ce genre d’exercice. Son aérodynamisme n’est pas le meilleur mais il est plutôt bon pour un SUV de la sorte. Ici, le rayon d’action avoisinera les 375 km, en conduisant aux limitations, ce qui permet d’envisager sans difficulté les voyages au long cours.

Les débutants dans l’électrique pourront se reposer sur un planificateur d’itinéraires précis et réactif mais aussi sur un préconditionnement de la batterie. Dorénavant une fonction manuelle permet de mettre la batterie à la température idéale pour optimiser la recharge. Nissan propose le préchauffage ou le refroidissement, en fonction des conditions climatiques durant la recharge.

Une recharge conforme à la fiche technique

La puissance de recharge est en revanche standard. La Leaf repose sur une architecture 400 V et accepte une puissance maximale de 150 kW en courant continu (DC). Nissan annonce un passage de 20 à 80 % en une trentaine de minutes dans des conditions optimales. Ce fut exactement notre cas. Nous avons réalisé un 20 à 80 % en 27 minutes sur une borne Engie. La Japonaise est dans la moyenne du marché. En courant alternatif (AC), le chargeur embarqué atteint 11 kW, un standard désormais sur ce segment.

Données constructeur des temps de charge en courant alternatif AC de 0 à 100 %

Prise classique (2,3 kW) 20h Prise renforcée (3,7 kW) 12h00 Borne Wallbox (7,4 kW) 6h00 Borne publique triphasée (11 kW) 4h

Données constructeur des temps de charge en courant continu DC de 20 à 80 % Charge rapide (150 kw) 0h30

A retenir : à envisager

Cette nouvelle génération de Nissan Leaf opère une montée en gamme réussie. Grâce à sa fabrication européenne elle accède aux aides financières (prime CEE). La version Grande Autonomie (75 kWh) affiche un tarif intéressant face à la concurrence dans le club des plus de 600 km. Sobre à l’usage, moderne et bien équipée pour les longs trajets (planificateur réactif, préconditionnement de batterie), elle ne pêche que par des performances de recharge dans la moyenne. La japonaise se place comme une alternative compétitive sur le marché des compactes électriques.

Mesures Caradisiac Conditions : temps pluvieux, vent nul, 22 °C Charge Rapide Puissance maxi délivrée Temps pour passer de 20 à 80 % Courant Continu DC 149 kW 27 minutes Cycles de roulage Caradisiac Consommations Autonomies Autoroute à 130 km/h 20 kWh/100 km 375 km Route à 80 km/h 17 kWh/100 km 441 km Ville 14,5 kWh/100 km 517 km Cycle d’homologation mixte WLTP 14,7 kWh/100 km 585 km

A retenir : à étudier