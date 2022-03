Nissan Micra : nouvelle série spéciale Kiiro

Dans le cadre d'un partenariat avec le film "The Batman", qui sort ce 2 mars dans les salles françaises, Nissan propose une nouvelle série spéciale Kiiro. Lancée en janvier sur le Juke, la voici pour la Micra. 400 exemplaires de la citadine seront disponibles sur le marché français.

Kiiro signifie jaune en japonais. On trouve donc des éléments de cette couleur sur la carrosserie de la Micra, sur les parties inférieures des boucliers avant et arrière, ainsi que sur les bas de caisse. Ils contrastent bien avec la couleur de carrosserie gris foncé (peinture métallisée en série). Cette Micra reçoit aussi des jantes de 17 pouces peintes en noir et des vitres arrière surteintées. À cela s'ajoute un décor spécifique sur les coques des rétros et le montant de custode.

La série spéciale est basée sur la finition Acenta, une variante cœur de gamme. Elle a en série la reconnaissance des panneaux de signalisation, les feux de route adaptatifs, le régulateur de vitesse et la prévention de franchissement de ligne intelligente. On trouve également la clim ou l'écran tactile 7 pouces avec les connectivités Apple Car Play et Android Auto.

Pas de surprise sous le capot, la Micra n'étant proposée qu'avec un bloc essence turbo de 92 ch. Le prix est de 20 740 € en boîte manuelle et 22 140 € avec la boîte X-Tronic.