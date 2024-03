Non, ce Lamborghini Urus n'est pas une voiture de police

Éléments jaune fluo et bande bleu électrique sur une peinture blanc pur : tout laisse croire de prime abord -et surtout de face- que ce SUV Lamborghini Urus provient des forces de l'ordre allemandes ou d'un pays du Moyen-Orient. Une illusion qui ne dure vous l'avez compris que quelques instants. Car les flancs ne sont pas du tout du même acabit avec des décorations pour le moins insolites.

Oui, le propriétaire du véhicule surélevé italien a trouvé bon d'offrir à sa voiture un kit carrosserie Prior Design et des autocollants très particuliers. À droite, trois poissons s'étendent sur le montant arrière et les deux portières. Côté gauche ? Un autre programme, totalement différent. Sont effectivement ici représentés deux ananas. Sens du détail oblige, ces derniers sont coupés en tranches. N'allez pas comprendre pourquoi. C'est ainsi. Enfin, les poignées, l'antenne et le cerclage des jantes adoptent un bleu électrique semblable à celui du capot. Aucune image ne montre l'habitacle équipé d'après une publication sur le réseau social Instagram d'un ciel de toit étoilé.

Pas de préparation moteur

La partie mécanique de ce Lamborghini Urus très spécial n'évolue pas dans la manœuvre. Ce dernier embarque pour rappel un bloc V8 4,0l biturbo de 650 chevaux pour 850 Nm de couple. Une artillerie qui -combinée à une boîte automatique huit rapports- lui permet d'accélérer presque aussi fort qu'une Aventador avec un 0 à 100 km/h en 3,6 secondes et une vitesse maximale de 305 km/h.