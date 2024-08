Nos conseils pour faire face au samedi noir dû aux départs en vacances

« La circulation sera extrêmement difficile dans le sens des départs au niveau national ». Si ce message ne semble pas suffisamment clair, il s’accompagne d'une carte de France de couleur noire.

Bien sûr, ce n’est pas une surprise, mais les automobilistes sur les routes ce week-end devront prendre leur mal en patience. Toutefois, Bison Futé prodigue ses indications pour éviter le pire.

Samedi 3 août :

Dès le début de la matinée et jusqu’en fin de soirée, les axes desservant les régions côtières et frontalières du pays ainsi que les différents lieux de villégiature seront très fortement fréquentés. Les autoroutes A7, A8, A9, A10, A61, A63 et A75 accueilleront un nombre exceptionnel de véhicules.

Dans le sens des retours, la circulation sera difficile au niveau national, et très difficile en Île-de-France et autour de l’Arc Méditerranéen. Les axes en provenance du sud du pays (A7, A8, A9, A75) seront très fortement empruntés tout au long de la journée, du matin au soir.

Dimanche 4 août :

Dans le sens des départs, la circulation sera très difficile en Île-de-France et en région Auvergne Rhône-Alpes. Les axes parcourant ces deux régions seront fortement empruntés du matin jusqu’au soir, notamment les autoroutes A7 et A10 qui connaîtront de très forts trafics.

Dans le sens des retours, la circulation sera difficile au niveau national et très difficile en Île-de-France. Les autoroutes A7 et A10 connaîtront de très forts trafics à partir du début d’après-midi jusqu’en fin de journée.

Lundi 5 août :

Dans le sens des départs, la circulation sera difficile au niveau national et très difficile autour de l’Arc Méditerranéen. Ainsi, de nombreux usagers se dirigeront vers les régions du sud du pays. Les autoroutes A7 et A9 seront très fortement empruntées du milieu de matinée à la fin de journée.

Dans le sens des retours, la circulation sera difficile au niveau national. Les principaux axes du pays seront fortement empruntés sur l’ensemble du territoire à partir de la fin de matinée jusqu’en soirée, du Nord depuis la Belgique (A2) à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (A7, A50, A52), en passant par la Normandie (A13).

Les conseils de circulation de Bison Futé pour la période du vendredi 2 août au lundi 5 août

Dans le sens des départs

Vendredi 2 août :

Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 12h

Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 14h à 18h, et entre Salon-de-Provence et Marseille, de 16h à 18h

Évitez l’autoroute A2, entre Combles et la Belgique, de 12h à 20h

Évitez l’autoroute A8, entre Aix-en-Provence et l’Italie, de 16h à 18h

Évitez l’autoroute A9, entre Narbonne et l’Espagne, de 10h à 18h

Évitez l’autoroute A10, à hauteur de Bordeaux, de 11h à 21h

Évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et l’Espagne, de 11h à 17h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 11h à 18h

Samedi 3 août :

Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 6h ou après 13h

Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange de 6h à 16h, et entre Orange et Marseille de 10h à 18h

Évitez l’autoroute A9, entre Orange et Montpellier, de 11h à 14h, entre Montpellier et Narbonne de 10h à 20h, et entre Narbonne et l’Espagne, de 9h à 18h

Évitez l’autoroute A10, entre Paris et Orléans de 6h à 11h, entre Orléans et Poitiers de 8h à 13h, et entre Poitiers et Bordeaux de 10h à 14h

Évitez l’autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 10h à 16h

Évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et l’Espagne, de 10h à 12h

Évitez l’autoroute A75, entre Clermont-Ferrand et Béziers, de 10h à 17h

Évitez la nationale N12, entre Rennes et Morlaix, de 16h à 18h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 10h à 14h

Dimanche 4 août :

Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 8h

Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange de 11h à 18h, et entre Salon-de-Provence et Marseille de 10h à 12h

Évitez l’autoroute A9, entre Montpellier et Narbonne, de 12h à 14h

Évitez l’autoroute A10, entre Poitiers et Bordeaux, de 10h à 12h

Évitez l’autoroute A71, entre Orléans et Clermont-Ferrand, de 11h à 17h

Évitez l’autoroute A75, entre Clermont-Ferrand et Béziers, de 14h à 16h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 12h à 17h

Lundi 5 août :

Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 10h

Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange de 15h à 18h, et entre Salon-de-Provence et Marseille de 11h à 18h

Évitez l’autoroute A9, entre Orange et Montpellier de 11h à 13h, entre Montpellier et Narbonne de 10h à 14h, et entre Narbonne et l’Espagne de 10h à 12h

Évitez l’autoroute A10, à hauteur de Bordeaux, de 12h à 17h

Évitez l’autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 12h à 15h

Évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et l’Espagne, de 11h à 16h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 10h à 17h

Dans le sens des retours

Vendredi 2 août :

Rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 12h

Évitez l’autoroute A8, entre l’Italie et Aix-en-Provence, de 17h à 19h

Évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Salon-de-Provence de 12h à 17h, et entre Orange et Lyon de 16h à 20h

Évitez l’autoroute A9, entre Narbonne et Montpellier, de 17h à 20h

Évitez l’autoroute A63, entre l’Espagne et Bordeaux, de 11h à 13h

Évitez l’autoroute A89, entre Bordeaux et Lyon, de 11h à 13h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l’Italie et la France, de 13h à 19h

Samedi 3 août :

Rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 14h

Évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange de 12h à 14h, et entre Orange et Lyon, de 11h à 17h

Évitez l’autoroute A9, entre l’Espagne et Narbonne de 11h à 13h, entre Narbonne et Montpellier de 10h à 12h, et entre Montpellier et Orange de 17h à 19h

Évitez l’autoroute A10, entre Bordeaux et Poitiers, de 10h à 17h

Évitez l’autoroute A13, entre Caen et Paris, de 12h à 15h

Évitez l’autoroute A75, entre Béziers et Clermont-Ferrand, de 9h à 16h

Évitez la nationale N165, entre Quimper et Nantes, de 11h à 14h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l’Italie et la France, de 11h à 19h

Dimanche 4 août :

Rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 14h

Évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Salon-de-Provence de 11h à 13h, et entre Orange et Lyon, de 15h à 17h

Évitez l’autoroute A9, entre l’Espagne et Orange, de 12h à 19h

Évitez l’autoroute A13, entre Caen et Paris, de 15h à 17h

Évitez l’autoroute A75, entre Béziers et Clermont-Ferrand, de 15h à 17h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l’Italie et la France, de 12h à 19h

Lundi 5 août :

Évitez l’autoroute A2, entre la Belgique et Combles, de 13h à 19h

Évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Salon-de-Provence, de 15h à 18h

Évitez l’autoroute A8, entre l’Italie et Aix-en-Provence, de 17h à 19h

Évitez l’autoroute A13, entre Caen et Paris, de 18h à 20h

Évitez l’autoroute A50, entre Toulon et Marseille, de 12h à 18h

Évitez l’autoroute A52, entre Aubagne et Fuveau, de 12h à 18h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l’Italie et la France, de 11h à 21h

Vous pouvez également consulter toutes les prévisions de circulation détaillées et la situation du trafic en temps réel sur le site de Bison Futé et sur le site de Vinci Autoroutes.