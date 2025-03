Nouveau BMW X3 M50 : le SUV de 400 ch qui a frôlé les petits malus…

177 g/km : telles sont les émissions de CO2 du nouveau Bmw X3 M50 en cycle mixte. Une valeur qui n’a rien de scandaleuse : si l’on tient compte des augmentations de rejets entraînées par le passage du cycle d’homologation NEDC à WLTP (environ +18 %) en 2020, un brave Renault Scenic 3 haut de gamme mû par le minimoteur 1.2 TCE 130 ch ne préserve pas davantage la planète, alors qu'il était taxé de seulement 900 € en 2015.

Par ailleurs, dans sa version M40 de 360 ch « seulement », le précédent modèle émettait tout de même 22 g/km en plus, soit 199 g/km au total. Sauf que ces progrès, dus en grande partie à un système de micro-hybridation 48V, ne suffisent pas à rendre ce nouveau 4x4 de 398 ch politiquement correct en 2025…

Ainsi, alors que Bmw avait comptabilisé un malus CO2 + poids acceptable de 21 867 € lors de la sortie du nouveau modèle fin 2024 (sachant que l'ancien aurait été puni à hauteur de 60 000 €), patatras : voilà que le barème en vigueur à partir du 1er mars 2025 lui prévoit une hausse de la taxe sur le gaz à effet de serre de 8 955 €. Soit un malus global de 30 922 €, qui vient s'ajouter à un prix catalogue de 89 950 €.

Dommage, car le bébé ne manque pas d'intérêt. Déjà parce que le 6 cylindres 3.0 turbo essence reste un motif d'achat à lui seul : couple de camion dès les abysses du compte-tour, sonorité tantôt envoûtante, tantôt musicale voire enivrante, accélérations à la hauteur de la puissance affichée (0 à 100 km/h en 4s6 !) bref, une sportive Béhème comme on les M en dépit d'une boîte auto ZF8 pas toujours obéissante à la palette dédiée aux rétrogradages…

Plus surprenant encore : grâce à des voies XXL, des pneus en 255/45 R20 à l'avant pour 285/40 R20 à l'arrière, une géométrie revue (chasse augmentée), le X3 M50 fait preuve d'une réactivité bluffante compte tenu des deux tonnes passées. Certes, la direction peut manquer un peu de précision et de ressenti autour du point milieu, et le roulis reste prononcé même en mode Sport, mais le train avant fait preuve d'une réactivité grisante une fois les appuis trouvés, en particulier dans les grandes courbes rapides. Mieux, le train arrière accepte de pivoter au lever de pied ou quand on insiste sur le gouvernail. Du grand art, lourdement puni…