Nouveau championnat Extreme E : avec Hamilton, Loeb, mais aussi Hispano Suiza

Certains constructeurs se sont déjà lancés dans la préparation de bolides pour le prochain championnat de tourisme électrique E-TCR. Mais voilà qu'émerge une nouvelle discipline sortie de nulle part : l'Extreme E. Mélange de rallye, de rallycross et de rallyraid, l'Extreme E va permettre à une petite dizaine de teams de s'affronter sur des terrains engagés.

La première course est (normalement) prévue pour le mois de mars prochain, si la crise ne vient pas tout annuler au dernier moment. C'est le créateur de la Formula E, l'homme d'affaires espagnol Alejandro Agag, qui est à l'origine de ce nouveau championnat. Ancien homme politique, Agag se consacre désormais aux courses de véhicules "propres" pour mettre en avant le "problème climatique".

Et il a déjà attiré de grands noms. Lewis Hamilton en personne a déjà monté sa propre équipe, tout comme Nico Rosberg. Le premier a d'ailleurs un tandem de choc puisque c'est Sébastien Loeb et Cristina Gutierrez qui seront à bord du SUV électrique. Tout le monde aura droit aux mêmes batteries, fournies par Williams Engineering, et à la même puissance : 550 ch. Seule l'esthétique sera personnalisable. Précisons par ailleurs qu'il y a des noms inédits dans la liste des participants avec notamment... Hispano Suiza.

L'organisation mise sur le show avec des points bonus attribués comme... le saut le plus long de la saison. Là encore, on sent qu'il y a eu une inspiration puisée dans des disciplines comme le Trophy Truck.

La liste et les dates des courses