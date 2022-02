Nouveau Jeep Grand Cherokee 4xe : une série spéciale de lancement

Le nouveau Grand Cherokee fait ses débuts européens avec une version de lancement "Exclusive Launch Edition", disponible d'abord en précommande. Chez nous, la cinquième génération du grand SUV de Jeep est uniquement proposée en hybride rechargeable 4xe. L'ensemble essence/électrique développe 380 ch et un couple maxi de 637 Nm. Le modèle reçoit évidemment une transmission intégrale (avec cinq modes de fonctionnement) et une suspension pneumatique.

Cette version est "full option". Côté look, il y a des jantes de 21 pouces et une carrosserie bicolore avec un toit peint en noir. À bord, on trouve une sellerie cuir. Les sièges avant sont électriques et massants. La banquette arrière est chauffée et ventilée.

La planche de bord fait le plein d'écrans : deux de 10 pouces pour l'instrumentation et l'info-divertissement, ainsi qu'un de 10,25 pouces face au passager. Ce Grand Cherokee reçoit un système audio McIntosh 950 watts avec 19 haut-parleurs. Le modèle se veut connecté, avec la possibilité de gérer des fonctions à distances via son smartphone

Remis au goût du jour, le Grand Cherokee fait bien sûr le plein d'aides à la conduite, qui lui permettent d'avoir une conduite semi-autonome de niveau 2. Il y a aussi la vision nocturne, la caméra 360°, l'affichage tête-haute ou encore un rétroviseur numérique.

Le prix est corsé : 92 500 €. Cette variante Exclusive Launch Edition est disponible à la réservation sur un site dédié. Le prix intègre un an de garantie supplémentaire (soit 3 ans), un câble de recharge Mode 3 (pour la recharge sur une borne publique), une housse de protection et trois ans d'entretien.