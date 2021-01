Nouveau patron pour le design extérieur chez Audi

Audi gagne un nouveau patron du design extérieur, qui vient en remplacement d'Andreas Mindt, responsable notamment de l'Audi Q8. L'Allemand reste dans le groupe - dans lequel il travaille depuis 25 ans - puisqu'il va chez Bentley, où il sera le grand patron du design. Mission : assurer la transition "électrifiée" de la marque anglaise.

Son remplaçant chez Audi est déjà connu, puisqu'il s'agit de Philipp Römers. Un "petit jeune" de 41 ans, mais avec, déjà, une solide expérience. Après avoir travaillé chez Mercedes et Volkswagen (Golf 7), Römers s'est retrouvé chez Audi où il a notamment participé au design extérieur des A6 et A8 actuelles. Mais sa plus belle création reste peut-être la berline électrique e-tron GT, qui doit voir le jour prochainement.

Clairement spécialisé dans les berlines, Römers va désormais chapeauter tout le design extérieur Audi. Son travail sur les autos basses et ramassées va devoir s'accorder avec les exigences d'une marque qui fait une part non négligeable de son chiffre d'affaires avec des SUV.