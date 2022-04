Nouvelle BMW Série 7 : esprit de Chris Bangle, es-tu là ?

En 2001, la Série 7 E65 provoque des remous avec son design original signé Chris Bangle. Les prises de risque dans cette catégorie passent mal ! La voiture sera revue en profondeur pour devenir plus sage, une sagesse que l'on retrouvera avec la F01 (2008) et la G11 (2015).

Du moins jusqu'à ce que cette dernière soit restylée avec d'énormes haricots. Et pour la septième génération, BMW s'est complètement lâché. La marque fait à nouveau le pari du look osé pour son vaisseau amiral. Au point que la 7 de Chris Bangle semble très sobre !

Les temps ont changé. Déjà, on a (malheureusement ?) fini par s'habituer aux BMW tarabiscotées. Puis il faut bien que la 7 tente d'attirer l'attention dans une catégorie dominée par la Mercedes Classe S. Surtout, avec son air baroque, la nouvelle venue semble taillée pour des marchés moins conservateurs que l'Europe, notamment la Chine et le Moyen Orient.

La Série 7 va donc faire réagir chez nous, avec ses haricots démesurés (qui peuvent être éclairés) et son surprenant regard sur deux niveaux, à la manière d'un C4 Cactus ! Mais ici, on est dans le luxe, la bande supérieure, qui intègre l'éclairage de jour, peut être habillée de cristaux. Le côté original est renforcé ici par la présence du pack esthétique M, avec un masque noir sur une partie du visage. À l'arrière, la Série 7 change aussi d'allure avec une plaque d'immatriculation rejetée dans le bouclier, ce qui donne une malle plus lisse. Parmi les options de personnalisation, BMW propose la silhouette bicolore.

La version de départ a pris 13 centimètres en longueur. Elle a aussi gagné 5 cm en largeur et 5 cm en hauteur. Son empattement de 3,21 mètres est semblable à celui de l'ancienne Série 7 allongée. En option, les portes avant et arrière peuvent être motorisées. Elles donnent accès à un habitacle qui joue le contraste avec l'extérieur : la planche de bord joue la carte de la pureté, avec une présentation simplifiée.

Comme sur les iX et i4, il y a deux écrans (de 12,3 et 14,9 pouces) qui forment un ensemble incurvé autour du conducteur. BMW ne fait donc pas dans la surenchère d'écrans. Le nombre de boutons est limité, les aérateurs sont cachés. L'originalité vient de la bande centrale, qui propose des effets de couleurs variables. De série, la clim auto fonctionne sur quatre zones. Les portes arrière intègrent un petit écran de commande. La Série 7 peut devenir un cinéma sur roues grâce à un immense écran de 31,3 pouces fixé au plafond. Il intègre la télé par Amazon. Une autre option permet d'avoir un siège avec repose-jambes.

La Série 7 "classique" sera lancée en 2023, quelques mois après la version électrique i7. Elle proposera une version diesel 740d et deux versions hybrides rechargeables 750e et M760e, toutes à transmission intégrale xDrive. La 740d est équipée d'un six cylindres en ligne 3.0 litres, avec une micro-hybridation 48V. La puissance maxi cumulée est de 300 ch. Pour la 750e, un six cylindres en ligne essence de 310 ch est couplé à un bloc électrique de 200 ch, avec une puissance maxi cumulée de 490 ch. La M760e a un bloc essence porté à 380 ch, pour un maxi de 571 ch. BMW annonce une autonomie électrique de 80 km.

La Série 7 peut recevoir quatre roues directrices et une barre antiroulis active, qui fonctionne avec un moteur électrique 48V. La liste des assistances à la conduite fait dans le classique, BMW ayant surtout cherché à améliorer les systèmes pour franchir un niveau de conduite autonome (il vise rapidement le troisième échelon, qui permet de déléguer plus souvent la conduite).