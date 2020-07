Nouvelle Mercedes Classe S : des fonctions de sécurité très avancées

En tant que fleuron de la marque, la Classe S se doit de rester à la pointe de la technologie. Ce qui oblige notamment les ingénieurs à se surpasser à chaque génération pour proposer une voiture toujours plus sûre, plus confortable, plus connectée et plus performante. Si, trente ans en arrière, c'était surtout les moteurs qui étaient mis en avant dans la communication autour de la limousine, ce n'est plus le cas.

La nouvelle Classe S sera prochainement dévoilée et en attendant, Mercedes nous présente quelques-unes des innovations. A commencer par la fonction "Pre-safe Impulse latéral" : il s'agit en fait d'une option reposant sur le châssis piloté qui permet de "lever" légèrement l'auto en cas de choc latéral, pour éviter des dégâts corporels trop importants aux occupants. Une fonctionnalité qui, comme souvent, se retrouvera très probablement sur d'autres modèles Mercedes dans les années à venir.

Pour bénéficier de ce petit "plus", il faudra cependant cocher la case "E-Active Body Control", à savoir le fameux châssis piloté. Cela permet notamment d'avoir une maîtrise du roulis et du confort avec des caméras qui analysent la route et adaptent en temps réel l'amortissement.

Toujours au chapitre de la sécurité, signalons la présence d'un nouvel airbag central pour les passagers arrière, qui se déploie depuis les deux sièges avant. Ces derniers peuvent par ailleurs être équipés d'un airbag rideau empêchant les deux occupants de devant d'entrer en collision en cas de choc latéral. Autant dire que les sièges seront bardés d'airbags !

Question confort, il faut enfin noter la présence des roues arrière directrices, qui permettront quant à elles de diminuer le rayon de braquage pour atteindre 11 mètres, ce qui est une belle performance pour une auto de plus de 5 mètres.