Nouvelle Mercedes Classe S : les infos et photos officielles

Le vaisseau amiral de Mercedes change de génération. Un passage de témoin important, car la Classe S est la référence des berlines de luxe et doit le rester, mais aussi parce que c'est un best-seller. Même à l'heure des SUV, la S garde de nombreux adeptes : la W222 s'est écoulée à plus de 500 000 exemplaires. La W223 se sait donc très attendue !

Le style évolue. Pas de révolution bien sûr, la Classe S gardant des lignes arrondies, mais les changements sont visibles. À l'avant, les phares sont plus fins, plus étirés. Cela contraste avec la calandre qui se fait, elle, encore plus imposante. La grille, hexagonale, est même mise en avant, plus droite face à la route. L'étoile reste en bout de capot. Sur la version classique, la prise d'air est d'un bloc.

De profil, la nouveauté est la présence de poignées de portes rétractables, ce qui profite au look mais aussi à l'aérodynamique. C'est à l'arrière que la transformation est la plus notable. La S abandonne les feux verticaux sur les côtés de la malle pour des feux horizontaux triangulaires qui partent loin sur le coffre.

Si vous avez du mal à distinguer la nouvelle de l'ancienne à l'extérieur, ce sera plus simple à bord. La S s'inspire de Tesla et remplace sa console centrale par un immense écran tactile format portrait (11,9 pouces en série, 12,8 pouces en option). Il n'y a donc quasiment plus de boutons. La présentation est épurée, le haut de l'écran venant flotter au-dessus d'un large bandeau décoratif qui se prolonge dans les portes. Il y a toujours face au conducteur un écran pour l'instrumentation, sans casquette. La S peut recevoir un affichage tête haute à réalité augmentée : des informations sont projetées sur le pare-brise à des endroits liés au trajet, par exemple une flèche au niveau de la route à prendre.

L'éclairage d'ambiance n'est pas que décoratif. Il est aussi utile avec des animations en lien avec les systèmes d'aide à la conduite et l'assistant vocal "Hey Mercedes". Un système vous propose une position de conduite optimale (réglages du siège, du volant et des rétroviseurs) en fonction de votre taille.

Évidemment, cette nouvelle Classe S se place en nouveau fleuron technologique de Mercedes, même si on note que cette S va surtout améliorer et compléter des systèmes déjà existants. La W223 est quand même la première voiture dotée d'un airbag frontal pour les passagers de la banquette. Un airbag entre le conducteur et le passager est aussi ajouté. En cas de choc latéral imminent, la voiture se soulève : l'énergie de l'impact est déviée vers les parties basses de la structure, plus résistantes. La surveillance de l'angle mort devient active et envoie une alerte en cas de danger lorsque la main s'approche de la poignée d'ouverture.

Côté conduite, on note l'arrivée de roues arrière directrices. Ce qui aidera grandement à la maniabilité d'une voiture qui mesure 5,18 mètres en version normale et 5,30 mètres en empattement allongé. Évidemment, la S est conçue comme un salon roulant. On peut avoir à l'arrière deux fauteuils séparés, avec repose-pieds.

Sous le capot, pour le marché français, il y aura au lancement deux variantes diesel, les S 350 d et S 400 d 4MATIC. Elles ont un six cylindres en ligne 3.0 litres de 286 et 330 ch et une boîte automatique 9 rapports. En 2021, Mercedes proposera une déclinaison hybride rechargeable qui promet déjà plus de 100 km d'autonomie en mode électrique ! Il y aura aussi les AMG.