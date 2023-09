A quoi sert la nouvelle Mitsubishi Colt ? On peut se le demander à première vue tant cette citadine japonaise ressemble à la Renault Clio dont elle pique tous les éléments avec pour seule différence, quelques traits modifiés au niveau de la calandre pour l’intégrer dans la gamme de la marque. Et pour cause, il s’agit vraiment d’un rebadgeage en règle de la récente Clio restylée de cinquième génération, comme Mitsubishi l’avait déjà fait pour l’ASX qui n’est autre qu’un Renault Captur dépourvu de ses petits losanges.

dailymotion Nouvelle Mitsubishi Colt - Armée comme une Renault Clio - Vidéo en direct du salon de Lyon 2023

La Colt offre donc exactement les mêmes prestations à l’intérieur avec une planche de bord bien équipée et moderne, des places arrière généreuses en espace et un coffre parmi les plus grands de la catégorie (391 litres mais seulement 254 litres en version hybride). Car oui, la Colt reprend aussi les moteurs de la Renault Clio avec deux blocs essence de 65 et 90 chevaux ainsi que la variante hybride E-Tech de 145 chevaux, renommée « HEV » sous le capot de la Mitsubishi. Le constructeur japonais n’a en revanche pas retenu la version diesel dans sa gamme.

La seule vraie bonne nouvelle par rapport à la Clio, c’est un prix de base légèrement inférieur avec une addition fixée à 17 990€ pour la Colt de 65 chevaux, là où la Clio se facture respectivement 18 500€ dans sa variante la moins chère. Avec une garantie de 5 ans et 100 000 km contre seulement deux ans chez Renault.

J'aime Je n'aime pas

L'instant Caradisiac

La gamme de Mitsubishi exposée au salon de Lyon ressemble beaucoup à celle de Renault avec les Colt et ASX aux côtés de l’Eclipse Cross et de la Space Star, les seules Mitsubishi de conception japonaise. A quand une citadine électrique basée sur la nouvelle Renault 5 pour continuer le rebadgage ?