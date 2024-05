Personne ne sait combien coûte ce porte-clé hors de prix

Les montres Ferrari, les valises Porsche et les casquettes Lamborghini sont des objets que tout le monde peut acheter dans une boutique ou sur internet. Cela dit, il existe des accessoires vendus par les constructeurs de prestige qu'il est impossible d'acquérir sans signer pour une supercar hors de prix. La preuve avec le porte-clé insolite Koenigsegg qui implique de commander une Jesko ou une Gemera.

Le support en question adopte des matières semblables à ce qui est employé pour la fabrication des supercars suédoises. Il se structure en effet sur les clichés publiés sur Instagram avec de l'Alcantara, de l'aluminium poli et du carbone. Cerise sur le gâteau, le numéro de série de la voiture correspondante est gravé sur l'une des pinces dont la forme évoque après fermeture les œufs de Fabergé.

Pour rappel, les Koenigsegg Jesko et Gemera trois cylindres sont respectivement affichées 2,8 millions d'euros et 1,59 million d'euros. Des supercars dotées d'une fiche technique aussi folle que leur tarif avec 1600 chevaux et 1381 chevaux. Détail amusant : tous les exemplaires de la Jesko sont déjà vendus. Il ne reste que des Gemera dont la version V8 fraîchement intronisée revendique la bagatelle de 2300 chevaux.