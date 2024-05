Ce crossover de 4,40 mètres de long s’inscrit dans le segment des SUV compacts où l’on trouve des concurrents comme le Peugeot 3008 ou le Nissan Qashqaï. Au sein de la gamme Renault, il se positionne entre le Captur et l’Austral et grâce à ses motorisations exclusivement thermiques et hybrides, il s’adresse aux clients qui ne sont pas prêts à passer au 100% électrique et à signer pour une Mégane ou un nouveau Scénic. Pour faire simple, il s'agit ici du descendant naturel de l'ancien Scénic (thermique).

dailymotion Renault Symbioz = Captur + Scenic (présentation vidéo)

L’objectif de Renault était de mélanger une silhouette de SUV, des prestations de monospaces tout en conservant un gabarit compact. Pour répondre à ce cahier des charges, les ingénieurs de Renaut sont allés piocher le meilleur de deux modèles en particulier : le Captur pour sa compacité et sa modularité et le Scénic pour ses volumes.

En effet, le nouveau Symbioz repose sur une plateforme de Captur. Il est fabriqué à Valladolid au même endroit. Cette dernière, appelée CMF-B, a été allongée sur le porte-à- faux arrière. Le nouveau Symbioz en reprend également tout le design de la partie avant, conçu par les équipes de Gilles Vidal. Ce dernier vient s’harmoniser au sein de la gamme.

On retrouve ainsi une calandre très graphique, composée de facettes et de nouveaux projecteurs dotés de série de la technologie full LED sur toutes les finitions. Ces derniers s’animent au déverrouillage de la voiture et sont reliés par un bandeau noir. En complément, les feux de jour en forme de boomerang viennent souligner l’ensemble.

La partie arrière s’inspire quant à elle du Scénic avec des arêtes plus marquées, un hayon très vertical et des feux quasiment identiques. L’ensemble repose sur d’imposantes jantes de 18’’ ou 19’’ comme c'est le cas pour cette version "Iconic" livrée avec la nouvelle couleur de lancement "Bleu Mercure".

Le nouveau venu partage intégralement son intérieur avec celui du nouveau Captur. On retrouve ainsi une planche de bord massive, bien finie et truffée de rangements. Face au conducteur apparaît une instrumentation numérique de 10'' sur les finitions hautes. Cette dernière autorise l'affichage de la navigation en grand format. Le nouveau système multimédia OpenR (selon finition), développé avec Google est également de la partie. Ce système est intégré dans un nouvel écran tactile vertical de 10,4 pouces, à la résolution plus flatteuse et aux performances de premier ordre. Il intègre tous les services de Google (Maps, Assistant, etc.) et plusieurs applications natives comme Waze, Amazon Music, L’Equipe, etc. Il bénéficie également des compatibilités Android et Carplay avec ou sans fil.

Chaque finition aura droit à une sellerie spécifique et notamment la version

« Esprit Alpine », incluant une sellerie mixte TEP/tissu, des inserts et quelques détails spécifiques comme le drapeau tricolore, les surpiqûres bleues ou encore un pédalier en aluminium.

Le Symbioz se revendique comme un SUV compact familial. C’est plutôt vrai dans l’ensemble. En revanche n’espérez pas un gain aux places arrière comparé au Captur car l’empattement est strictement le même. On doit reconnaître que c’est un peu décevant. Ce n’est pas qu’il soit ridicule, mais l'espace aux jambes à l'arrière est tout juste correct aux niveaux de jambes au-delà d’1,80 m. Ici, c’est uniquement le porte à faux qui a été allongé. Ce qui profite majoritairement au coffre.

Bonne nouvelle, le Symbioz reprend également la banquette arrière coulissante (sur 16 cm) du Captur permettant de moduler le volume de coffre. Un volume parmi les meilleurs de la catégorie puisque ce dernier oscille entre 492 litres et 624 litres lorsque la banquette est avancée. Cette dernière, assez lourde à manipuler, est rabattable selon le schéma 2/3-1/3 et offre un plancher plat. De plus, le hayon motorisé à ouverture mains libres est aussi pilotable depuis le tableau de bord.

Entre un Captur trop petit et un Scénic pas modulable pour un sou, le Symbioz vient combler un vide pour les familles au sein de la gamme Renault. Mais il ne faut pas oublier au sein du groupe des modèles comme les Renault Kangoo et le nouveau Dacia Duster.

Du Scénic, le Symbioz reprend le toit panoramique en verre Solarbay. Il s’agit d’un toit en verre opacifiant. Le conducteur et les passagers peuvent choisir entre quatre positions du toit, de transparent à entièrement opaque, ce qui permet ainsi de se passer de rideau. Renault annonce que ce système lutte efficacement contre la chaleur. On attendra de tester ce système pour l’affirmer mais l'on doit reconnaître que c’est spectaculaire.

Renault proposera les mêmes évolutions qu’à bord du nouveau Captur. A savoir une sono Harman Kardon, constituée de 9 haut-parleurs, un éclairage LED d’ambiance ainsi qu’une panoplie d’assistances à la conduite comme la conduite hybride prédictive (option) permettant de maximiser l’utilisation de l’énergie électrique sur le parcours et d’obtenir des recommandations en temps réel pour abaisser la consommation en carburant ou encore une conduite autonome de niveau 2.

Sans grande surprise non plus, la palette des motorisations du Renault Symbioz est calquée sur celle du Captur. Au lancement seule la motorisation hybride de 145 ch, neutre au malus, sera proposée. Renault annonce d’ailleurs un poids contenu de 1 500 kg pour cette version.

Renault ne souhaite pas communiquer sur les autres motorisations mais l'on imagine bien que l'offre sera complétée par le trois cylindres essence 1.2 Tce à hybridation légère 48v de 130 ch et par une version à bi-carburation essence/GPL de 100 ch ou bien par des évolutions de ces deux propositions. Pour cela, il faudra patienter jusqu'à 2025.

Le nouveau Symbioz fera le déplacement au prochain Mondial de Paris, dont Caradisiac est partenaire. Le nouveau SUV sera disponible à la commande dès le mois de juin pour des livraisons attendues à la rentrée 2025.