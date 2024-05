Quatre constructeurs automobiles voudraient racheter Fisker

Alors que la situation de Fisker paraissait de plus en plus désespérée, il y a une vraie bonne nouvelle pour la marque d’Henrik Fisker si l’on en croit les informations rapportées par les journalistes américains de Business Insider : d’après la publication, Henrik Fisker aurait annoncé à son équipe que « quatre constructeurs automobiles seraient actuellement en discussion pour une éventuelle reprise de la marque ».

« On a encore le temps de recevoir d’autres propositions. On a déjà quatre constructeurs qui ont signé un accord de non-divulgation. Ils ont juste besoin d’un peu de temps pour se décider », aurait déclaré le patron de la marque. Il y a quelques jours, Fisker avouait une situation financière catastrophique et s’en remettait justement à de l’aide extérieure de nouveaux investisseurs pour assurer sa survie. Cet éventuel rachat serait donc la solution miraculeuse attendue par Fisker.

Attention aux rumeurs

Attention à bien voir si ces tractations vont se concrétiser, car ce n’est pas la première fois qu’on évoque l’idée d’un partenariat entre Fisker et un autre constructeur. Il y a quelques semaines, Nissan était annoncé comme investisseur de Fisker en échange d’une récupération de la technologie du pick-up Alaska. Mais rien ne s’est passé de cette façon depuis.