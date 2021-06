Nouvelle Peugeot 308 : à quoi ressemble la version de base ?

Si la 308 arrivera dans les concessions à la rentrée, elle est déjà disponible à la commande. Peugeot vient ainsi de mettre en ligne le configurateur. L'occasion pour nous d'aller voir à quoi ressemble le modèle le moins cher, l'Active Pack PureTech 110 ch, facturé 24 800 €.

L'extérieur

La moins chère des 308 est voyante ! La couleur gratuite est en effet le Vert Olivine, qui a été mis en avant sur les premières photos officielles. Pour ceux qui veulent un plus discret blanc opaque, c'est 200 € !

Le modèle d'accès a de plus des roues de 16 pouces avec des enjoliveurs. Ceux-ci sont toutefois limités au petit bloc de 110 ch. Si on opte pour les 130 ch, c'est du 16 pouces mais avec des jantes.

Si les coques des rétros sont peintes en noir, la base du bouclier arrière a un aspect brut. Il n'y a pas les inserts chromés à ce niveau. Il en est de même pour la calandre. Sous les projecteurs de type "LED économiques", on a bien les barres lumineuses verticales, mais avec une signature simplifiée, à base de tirets. Les blasons dans les ailes sont réservés aux GT.

L'intérieur

Pas de fausse note à bord. Rien de scandaleux à avoir une sellerie en tissu et un volant "croûte de cuir". Surtout, on a d'office les tailles maximales pour les écrans, avec 10 pouces au niveau de l'instrumentation (mais sans effet de 3D) et 10 pouces pour l'info-divertissement. Il manque juste la zone tactile personnalisable au-centre. La présentation n'a rien de basique, avec des baguettes de décoration peintes.

L'équipement

Sur ce point, la 308 tire son épingle du jeu. Il est vrai qu'elle évite le niveau Active trop basique pour commencer direct en Active Pack. On a en série : freinage automatique d'urgence, alerte active de franchissement involontaire de ligne et bas-côté, alerte attention du conducteur, reconnaissance des panneaux de signalisation, aide au stationnement arrière, climatisation automatique bizone, allumage automatique des phares, capteur de pluie, banquette 2/3-1/3, rétros électriques/dégivrants/rabattables, régulateur de vitesse…

Au final

Il manque du chrome et les roues sont un peu petites. Mais à part ça, la 308 Active Pack sauve bien les apparences et l'équipement est déjà généreux.