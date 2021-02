Nouvelle Skoda Fabia : les premières infos officielles

La quatrième génération de la Fabia sera révélée au printemps. Mais Skoda dévoile déjà de nombreuses informations techniques. La citadine change de plate-forme, adoptant la MQB-A0 de sa cousine Volkswagen Polo. La voiture grandit : avec très exactement 4,107 m de longueur, elle gagne 11 centimètres ! La largeur augmente de près de 5 centimètres, à 1,78 mètre. La hauteur perd quelques millimètres, à 1,46 mètre.

Bon point : sur les 11 cm en plus en longueur, 9 cm profitent à l'empattement. De quoi améliorer l'habitabilité, même si on n'a pas encore les données pour cet aspect. En revanche, on connaît le nouveau volume de coffre : 380 litres, soit 50 litres de plus que l'actuelle. C'est une très belle valeur pour une citadine. Pour transporter des objets longs, il est possible de replier le dossier du siège passager. En bonne Skoda, la nouvelle Fabia multipliera les astuces, avec par exemple des poches adaptées aux smartphones sur les sièges, une prise USB-C dans le rétro central (pour brancher une dashcam) ou encore une plage de coffre avec rangement intégré.

Comme c'est déjà le cas, la Fabia ne carburera qu'à l'essence. Mais les clients auront le choix parmi une large offre, avec cinq blocs. En entrée de gamme, le 1.0 MPI sera décliné en 65 et 80 ch. Le 1.0 TSI cœur de gamme existera en 95 et 110 ch. La gamme sera coiffée par le musclé 1.5 TSI de 150 ch, couplé d'office à la boîte DSG 7 rapports. Celle-ci sera en option sur le 110 ch. La voiture profitera d'une aérodynamique plus soignée pour réduire ses consommations.

Ce changement de génération sera l'occasion de faire une grosse mise à jour de l'équipement. La voiture pourra avoir des phares full LED et une instrumentation numérique. De série ou en option selon les modèles, on aura la reconnaissance des panneaux de signalisation, l'aide aux créneaux (avec freinage automatique) et le Travel Assist, un assistant à la conduite autonome qui combine le régulateur de vitesse actif et le maintien dans la voie.