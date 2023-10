Officiel : le Salon de Genève est de retour à Genève

Après quatre années d'annulations dues à la pandémie de Covid-19, suivies d'incertitudes liées à des questions géopolitiques et économiques, Genève accueillera à nouveau le plus apprécié des salons automobiles. Cette décision a été annoncée officiellement par les organisateurs au Qatar où a été délocalisé l’événement cette année.

En 2024, le salon de Genève adoptera un format différent pour réduire les coûts tant pour les organisateurs que pour les exposants. Ainsi, l'organisation proposerait une formule dénommée "Plug & Play" offrant à chaque constructeur des stands plus petits et moins élaborés. Ils auraient le choix dans la couleur de celui-ci et n'auraient plus qu'à y apposer leur logo.

Autre nouveauté, le salon sera composé en plusieurs zones thématiques. Les constructeurs et les équipementiers présenteront leurs dernières avancées technologiques au "Pavillon de l'innovation". Le "Quartier du design" mettra en lumière le savoir-faire en matière de design automobile, le "Zone zéro émission" se penchera sur les nouvelles formes d'énergie propre et de transport durable, et la "Zone adrénaline" sera dédiée aux véhicules de performance.

Reste à savoir maintenant si le GIMS (Geneva International Motor Show) va attirer les constructeurs en nombre. Pour le moment, la liste des participants n’a pas encore été dévoilée. La billetterie ouvrira à partir du mois de décembre, mais les exposants peuvent dès maintenant manifester leur intérêt.