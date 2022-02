Oliver Blume (Porsche): "la 911 fait partie de notre stratégie de développement durable"

Il y a les constructeurs automobiles qui se plaignent (à juste titre) de voir leurs ventes dégringoler, et n’ont pas de mots assez durs pour l’Europe qui leur impose une électrification à marche forcée.

Et puis il y a Porsche, qui a vendu 301 915 voitures l’an dernier (et dont un quart étaient électrifiées), chiffre le plus élevé de son histoire, et devrait afficher de fort copieux bénéfices et une marge opérationnelle de l’ordre de 15% minimum quand il présentera ses résultats définitifs courant mars.

Dans une interview accordée à nos confrères du quotidien économique allemand Handelsblatt, le patron de la marque Olivier Blume dresse un panorama plutôt encourageant des transformations en cours dans l’industrie automobile.

Sur l’appétence persistante des clients pour des véhicules haut de gamme, malgré la crise :

« Beaucoup de gens veulent réaliser un rêve avec une marque forte comme Porsche, par exemple. Qualité supérieure, design intemporel, produits performants. Tout cela explique pourquoi nous avons pu livrer plus de voitures aux clients que jamais auparavant. L'année dernière, nous avons eu plus de 50 000 commandes rien que pour la 911. »

« Avec ce véhicule innovant, nous avons vraiment pu montrer ce qui est possible avec une voiture de sport électrique. Par rapport à 2020, nous avons réussi à doubler les ventes - 41 296 véhicules pour être exact - en la mettant presque à égalité avec la 911, qui s'est également mieux vendue que jamais. Qui aurait cru cela il y a quelques années ? »

Sur le rapport avec la maison-mère VW, et sur d’éventuelles velléités d’indépendance:

« En termes de solidité financière, nos flux de trésorerie parlent d'eux-mêmes. Fondamentalement, nous avons besoin de partenaires solides pour la transformation. Nous ne pouvons et ne voulons pas tout faire par nous-mêmes. Et pour les problèmes où nous ne pouvons pas tout faire nous-mêmes, nous recherchons des partenaires appropriés. Pour certains domaines, il s'agit du groupe Volkswagen. »

Sur l’avenir du moteur à combustion :

« Nous n'avons pas de date précise [sur la fin de cette technologie, NDLR]. En fin de compte, cela dépend des clients et des régions du monde. Notre tâche consiste à mettre au point des moteurs à combustion interne qui fonctionnent avec des carburants synthétiques pratiquement neutres en CO₂, que nous sommes en train de développer. »

Sur les carburants synthétiques et leur potentiel d’avenir malgré des coûts élevés :

« Nous voulons produire les carburants synthétiques là où l'énergie durable est disponible en quantité illimitée – par exemple, dans notre usine pilote du sud du Chili. Des vents forts y soufflent presque toute l'année. Pour l'avenir, nous pensons qu'il est réaliste de s'attendre à ce que ce prix descende sous un niveau de deux dollars américains le litre. Et puis les choses deviendront intéressantes. Nous nous considérons comme un pionnier de la mobilité durable en mettant l'accent sur l'e-mobilité, judicieusement complétée par les eFuels. Ces activités ne sont pas en conflit les unes avec les autres. »

Sur la crédibilité de Porsche, producteur de voitures gloutonnes en carburant, en matière de mobilité propre :

« En Europe, nous vendons déjà plus de 70 % de voitures hybrides rechargeables. Dans les villes, la Panamera peut être conduite sans aucune émission locale. En 2030, nous souhaitons livrer environ 80 % de nos véhicules à propulsion électrique, soit en version hybride, soit entièrement électrique. Ces deux exemples montrent que Porsche apporte sa contribution au développement durable. »

Sur l’avenir électrifié de la 911 :

« La 911 fait partie de notre stratégie de développement durable. L'important est que quand on pense à l'hybridation pour ce véhicule, ce ne soit pas dans le sens d'un plug-in. Il s'agit plutôt de fonctionnalités issues du sport automobile, c'est-à-dire de propulsions hybrides très dynamiques avec des performances de récupération élevées. Comme la 919 Hybrid, avec laquelle nous avons remporté les 24 Heures du Mans trois fois de suite. »