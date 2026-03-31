On connaît enfin le prix du Citroën C5 ë-C5 Aircross à grande autonomie, dont les batteries font tant parler

Depuis la commercialisation du nouveau Citroën ë-C5 Aircross de seconde génération, les clients pouvaient choisir entre la version à hybridation légère de 145 chevaux, la déclinaison hybride rechargeable de 195 chevaux et la variante 100 % électrique. Mais dans ce dernier cas, seul le modèle équipé des « petites » batteries de 73 kWh était disponible à la commande jusqu’à présent, doté de batteries fournies par le Chinois BYD.

Mais après des problèmes au sujet de l’industrialisation des énormes batteries de 96,9 kWh conçues au sein de l’usine française d’ACC, la marque aux chevrons propose enfin aussi la version « Grande Autonomie » de son nouveau SUV familial après des mois d’attente.

A la limite du bonus, avant les remises

Comptez sur un prix de base fixé à 46 990€ pour ce nouveau ë-C5 Aircross Grande Autonomie en finition « Plus », un niveau logique puisqu’il s’aligne sur ses principaux rivaux (le Renault Scénic E-Tech Grande Autonomie ou encore le Peugeot E-3008 Long Range) et se situe à la limite des 47 000€ permettant d’obtenir le bonus écologique français (prime CEE). L’addition monte à 48 990€ pour la finition Business et à 50 990€ pour la finition Max haut de gamme.

Attendons cependant à d’importantes remises proposées par Citroën sur cette nouvelle version sachant que le modèle Autonomie Confort a droit à 4 800€ de réduction au catalogue actuellement. Les versions les mieux équipées devraient donc rester éligibles elles aussi au bonus français de cette façon.

Des batteries au fonctionnement pointu

Comme on l’a expérimenté sur les DS N°8 et ë-C5 Aircross équipées de ces accumulateurs français, cette énorme capacité permet aux véhicules d’afficher une belle autonomie maximale, mais avec des performances qui changent beaucoup en fonction des conditions et une vitesse de charge rapide un peu décevante.