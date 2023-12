Opel Corsa Electric, l'oubliée de Stellantis ?

Comme la Peugeot 208, l’Opel Corsa vient de subir son restylage de mi-carrière. Elle offre une gamme dont les tarifs sont très similaires à ceux de sa cousine française, avec des prix très légèrement plus avantageux à équipement équivalent sur les versions thermiques. Dans un nouveau communiqué, le constructeur allemand vient de préciser à ce sujet que les nouveaux moteurs à hybridation légère du groupe Stellantis (déjà apparus dans la gamme de la Peugeot 208 restylée) allaient bientôt intégrer le catalogue de la Corsa dans les versions à 100 et 136 chevaux.

Mais Opel France va sans doute devoir revoir à la baisse les prix des versions électriques de la Corsa. Chez nous, elle démarre actuellement à 36 050€ pour la version à 136 chevaux équipée des batteries de 50 kWh en capacité brute, autorisant une autonomie maximale de 357 kilomètres avec un niveau d’équipement correct. La Peugeot 208 restylée, elle, coûte 34 850€ avec le meilleur groupe motopropulseur électrique de 156 chevaux à batteries de 51 kWh, permettant de dépasser les 400 kilomètres en autonomie maximale. Le tout avec un équipement de série similaire !

Son prix va probablement baisser

Sachant qu’Opel s’est déjà montré plus raisonnable que Peugeot sur le segment supérieur (l’Astra Electric se négocie à partir de 40 990€ au lieu de 43 900€ pour la E-308), on imagine que le constructeur allemand va bientôt ajuster le prix de la Corsa Electric pour qu’elle redevienne plus compétitive. Dans sa version haut de gamme GS avec le moteur de 156 chevaux, elle est déjà moins chère que la E-208 en finition GT (37 600€ contre 38 850€ avec dans les deux cas des remises immédiates).