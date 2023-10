L’Opel Astra Electric moins prétentieuse que la Peugeot E-308 en prix

Le prix de la nouvelle Peugeot E-308 électrique est un sujet de discussion récurrent dans les colonnes des commentaires de Caradisiac. Initialement, la compacte à zéro émission de la marque au lion coûtait bien plus cher que les Tesla Model 3, Volkswagen ID.3 et autres Renault Mégane E-Tech. La marque de Sochaux a baissé ce prix à plusieurs reprises ensuite, réalisant probablement qu’elle avait eu les yeux un peu plus gros que le ventre.

Mais sa cousine allemande fait encore un peu mieux : alors que la Peugeot E-308 démarre actuellement à 43 900€ (ou même 41 550€ avec une remise immédiate), l’Opel Astra Electric s’affiche à partir de 40 990€ (ou même 39 490€ via une remise immédiate sur internet) dans sa version de base avec un équipement déjà correct (climatisation automatique, jantes de 18 pouces, radars de recul…). Aucune de ses rivales électriques européennes ou américaines n’est aussi abordable en premier prix si l’on met de côté la Renault Mégane E-Tech EV40 (38 000€), dont les batteries sont nettement plus petites (40 kWh de capacité).

La concurrence est un peu plus chère, mais…

A titre de comparaison, une Renault Mégane E-Tech EV60 s’affiche à partir de 42 000€ et la Volkswagen ID.3 démarre à 42 990€. Quant à la Tesla Model 3 restylée, elle coûte rappelons-le 42 990€. Précisons cependant que ces concurrentes bénéficient de batteries plus grosses et d’une puissance supérieure (l’Opel utilise un moteur de 156 chevaux connecté à des batteries de 54 kWh de capacité brute) et offrent souvent un meilleur niveau d’équipement de série (mais l'Astra en finition GS à 42 990€ et remisée à 41 490€ dispose d'une dotation bien meilleure que celle du modèle de base). On se souvient aussi que les MG4 et BYD Dolphin restent moins chères (respectivement 29 990€ et 28 990€ en premier prix), mais la tendance de la baisse des prix des voitures électriques se poursuit clairement chez Stellantis. Cette Astra Electric commence même à devenir compétitive !