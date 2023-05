Opel dévoilera l'Astra Sports Tourer Electric et une surprise au salon de Munich 2023

Critiquée pour son prix de lancement particulièrement élevé, la Peugeot E-308 électrique aura bientôt une cousine. Opel dévoile en effet les premières images de l’Astra Sports Tourer Electric, version à zéro émission de la compacte allemande utilisant la même base technique que la Française. Sa version berline cinq portes a déjà été présentée au salon de Bruxelles en janvier dernier et ce sera au tour de la carrosserie break au salon de Munich 2023.

Les caractéristiques techniques de l’Astra Sports Tourer Electric ne sont pas encore connues mais on retrouvera très probablement le moteur de 156 chevaux associé aux batteries de 54 kWh en capacité brute qui équipe déjà l'Astra Electric berline et la Peugeot E-308. Avec un prix qu’on espère moins haut que les 48 000€ réclamés par la Française (certes remisée sous les 47 000€).

Deux autres premières mondiales

Cette Astra électrique break ne sera pas la seule nouveauté exposée sur le stand d’Opel en Allemagne. On y verra aussi la Corsa restylée, elle qui dispose désormais d’un moteur de 156 chevaux et de batteries un peu plus grosses dans sa version électrique de pointe. Mais également une troisième première mondiale, une « surprise » d’après les termes du communiqué officiel d’Opel. Rappelons que l’IAA Mobility 2023 de Munich ouvrira ses portes du 5 au 10 septembre prochain.