Panorama : qui recharge les batteries des voitures électriques ?

La révolution électrique est en marche. Si les véhicules électriques ont encore du mal à convaincre certains automobilistes, force est de constater que leur croissance est exponentielle.

En effet, s’ils ne représentaient que 1,5 % du parc européen en 2021, ils devraient en être tout autrement dans les années à venir, avec une croissance annuelle de 24 % selon les experts d’EY Parthenon, Gianluigi Indino, Fedi Soyah et Guillaume Bouvard : « La pénétration des véhicules électriques dans le parc automobile décolle encore plus vite que bon nombre de prévisions ambitieuses. Grâce à de multiples politiques de soutien, l'Europe était en 2021 le deuxième marché des véhicules électriques en termes de croissance dans le monde, environ 1 véhicule vendu sur 6 était électrique l'année dernière dans la région. Les réglementations, telles que l'interdiction annoncée par l'UE de la vente de véhicules à moteur à combustion interne à partir de 2035, jouent un rôle clé dans l'accélération du passage aux véhicules électriques. »

Une explosion de la mobilité électrique à laquelle le réseau d’infrastructure de recharge va devoir répondre. Pour y voir plus clair sur le sujet, EY Parthenon vient de publier les résultats d’une analyse dédiée au paysage concurrentiel (140 entreprises) du marché dans six pays européens : Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Espagne et Pays-Bas.

Parmi les grands enseignements de cette étude, nous pouvons retenir que selon EY Parthenon, 65 millions de chargeurs seront nécessaires en 2035 pour répondre à la demande, dont 85 % installés « à domicile ». La plupart des acteurs (93 %) sont d’ailleurs actifs dans le segment non résidentiel, qui représente déjà, selon les estimations du cabinet, 43 % de la consommation d'électricité (contre 63 % en 2035).

La majorité des acteurs du marché de la recharge ont déjà une proposition généraliste, opérant dans différents segments de la chaîne de valeur. Environ 74 % des acteurs sont actifs dans plus d'un maillon de la chaîne de la valeur, y compris les acteurs spécialisés, qui proposent déjà des services connexes.

« Les acteurs adoptent de plus en plus des normes universelles (OCPI/ OCPP) pour leurs produits matériels et logiciels. Cela devrait favoriser les partenariats et les collaborations. Le marché continuera probablement à être le théâtre de fusions et d'acquisitions, car il y a beaucoup de petits acteurs sur le marché qui n'ont pas d'offre standardisée. Cette tendance est déjà en cours et devrait encore s'intensifier. De plus, avec l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché, la concurrence s'intensifie encore, ce qui alimente l'approche de consolidation pour se tailler une position forte sur des segments de marché. À long terme, nous prévoyons 10 à 15 fabricants clés opérant au niveau européen et un paysage plus fragmenté » détaillent Gianluigi Indino, Fedi Soyah et Guillaume Bouvard, auteurs de l’étude chez EY-Parthenon.

Face à l’explosion de la demande, le marché de la recharge va donc devoir s’adapter rapidement, favorisant ainsi les acteurs qui sauront se diversifier pour proposer différents services aux automobilistes.