Sera-t-on obligé de couper les bornes de recharge électrique cet hiver ?

Depuis quelques semaines, la peur de manquer d'énergies cet hiver perturbe toute notre société. Avec un parc nucléaire fonctionnant au ralenti, une fourniture en gaz russe arrêtée et des prix de l'électricité eux aussi lourdement impactés par la crise, la France se prépare à affronter l'hiver avec un peu d'angoisse. Tout le monde est appelé à réduire sa consommation d'électricité, notamment en limitant le chauffage. Et d'après le gestionnaire du réseau public d'électricité de France (RTE), les pics de consommation pourraient également perturber l'utilisation des bornes de charge destinées aux voitures électriques.

RTE se prépare à relancer son système d'alerte « Ecowatt » pour faire face à d'éventuelles surcharges du réseau électrique français cet hiver. Un système assez proche de celui que vient d'expérimenter notre reporter Michel Holtz en Californie, où des SMS sont envoyés aux habitants pour les prévenir d'un pic de consommation et de la nécessité de faire attention à sa propre consommation sur certains créneaux horaires précis. RTE explique que si la consommation électrique baisse de 1 à 5% cet hiver et même de 15% dans les phases de grand froid, le risque de coupure sera totalement évité. Dans les jours « Ecowatt rouge », ce risque de coupure sera le plus important avec une tension maximale du réseau électrique. Et c'est dans les pics de ces journées rouges que RTE propose de désactiver les bornes publiques de recharge automobile pour préserver le réseau. Il ne s'agit que d'une idée et RTE précise qu'il pourrait malgré tout exister un mode « forçage » si l'automobiliste arrivé à la borne en question n'a aucune autre solution à sa portée.

Un impact négligeable

RTE explique que la tension générée par ces voitures électriques sur le réseau électrique français reste négligeable dans l'absolu : « si la charge de 100 000 véhicules électriques est ponctuellement déplacée en dehors du pic, cela réduirait l'appel de puissance moyen de près de 0,1 GW entre 18h et 20h. » Une broutille à côté des 1,3 GW économisés si tout le monde baisse le chauffage à 19 degrés, par exemple. Mais dans les saisons où la charge du réseau électrique est la plus forte, il sera sans doute judicieux de recharger autant que possible sa voiture électrique en heures creuses. A domicile, cela semble de toute façon assez naturel.