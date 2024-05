Paris épargne finalement les SUV électriques et hybrides

La marie de Paris a réussi à faire passer sa mesure sur l’augmentation du prix du stationnement dans ses rues pour les véhicules thermiques pesant plus de 1,6 tonne sur la balance, qui triplera dès le 1er septembre 2024. Elle voulait aussi en profiter pour rendre payant le stationnement des véhicules électriques et hybrides rechargeables les plus lourds, toujours exemptés actuellement de stationnement payant (pendant six heures consécutives dans la ville et une semaine consécutivement dans les zones proches du domicile).

Mais les propriétaires de ces véhicules vont finalement pouvoir continuer de se garer gratuitement dans les rues sans changer leurs habitudes : après des discussions houleuses la semaine dernière entre les représentants de la mairie et les forces politiques adverses, Paris gardera le stationnement gratuit pour les véhicules hybrides rechargeables de plus de 1,6 tonnes et les véhicules électriques de plus de deux tonnes.

1 150 Parisiens épargnés

D’après les journalistes du Parisien, cette mesure de taxation du stationnement des véhicules hybrides rechargeables et électriques les plus lourds aurait concerné 1 150 propriétaires d’autos de ce genre dans la ville. Toujours d’après ces journalistes, la marie va devoir rédiger un amendement dans l’urgence pour cela car elle l’avait prévue dans sa délibération présentée la semaine dernière. Cette suppression de la gratuité des véhicules hybrides rechargeables et électriques lourds était une surprise, car elle n’avait pas été abordée en février dernier lors de l’annonce des résultats du vote en février dernier.