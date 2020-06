Pas d'essor de la voiture électrique avant 2040 selon General Motors

Pour un groupe qui communique fortement sur la voiture électrique ces derniers mois (batteries de nouvelle génération, renouveau de la marque Hummer, l'annonce faite par son patron est plutôt décalée et pas en phase avec les lancements produits prévus. Mais elle est, aussi, probablement très réaliste vu la faible percée, même en 2020, des voitures électriques sur la route aux Etats-Unis.

Mary Barra, la numéro un du groupe General Motors, affirme que la transition se fera "avec le temps" et qu'il paraît peu probable de voir l'électrique commencer à prendre le dessus sur la voiture thermique avant 2040. Et l'on ne parle ici que des ventes de véhicules neuf, et pas du parc automobile entier au pays de l'oncle Sam, estimé à près de 250 millions de véhicules.

Il faut dire que les Américains, plus que d'autres, sont très "sensibles" aux prix à la pompe. Les ventes de gros véhicules thermiques suivent clairement la tendance de l'or noir, et tant qu'il sera envisageable de rouler à l'essence ou au gazole sur de gros moteurs (en rapport à nos motorisations européennes), l'électrique aura toujours du mal à percer outre-Atlantique. 2040 n'est par ailleurs pas une date choisie au hasard : à partir de 2040, de nombreuses grandes villes et pays ont prévu de bannir la circulation ou la vente la voiture à moteur thermique. Ses jours seront donc clairement comptés une fois cette date franchie.