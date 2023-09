Le XM positionne BMW dans la catégorie des énormes SUV de luxe ultra-sportifs. Il profite de son groupe motopropulseur hybride rechargeable pour afficher une faible consommation et des émissions de CO2 très basses dans les normes d’homologation européennes mais en termes de pure sportivité, il ne va finalement pas aussi loin qu’un X5 M ou un X6 M en raison de sa masse dépassant les 2 700 kg sur la balance et de ses réglages tournés vers le confort.

Pas de miracle pour l'énorme BMW XM au test de l'élan

Les journalistes espagnols de KM77, qu’on connaît bien pour leurs vidéos montrant les nouveautés du marché face au test de l’élan, ont justement décidé de mettre à l’épreuve ce BMW XM. Avec à la clé un résultat assez décevant : le grand SUV ultra-sportif de 653 chevaux ne parvient pas à faire mieux que 74 km/h dans le test d’évitement. C’est exactement ce qu’a réussi la Renault Mégane E-Tech et c'est aussi un petit km/h de moins que l’Audi RS 3, assez décevante elle aussi à ce niveau. Il souffre du sous-virage et ne peut pas faire aussi bien qu’un très modeste MG ZS chinois, chronométré à 77 km/h en vitesse d’entrée sur la même manœuvre.

C’est mieux au slalom

A noter que le gros XM s’en sort nettement mieux au test du slalom avec un temps honorable de 22,9 secondes ce qui le place derrière des voitures comme la Polestar 2 et devant des machines comme l’Audi RS 3. Les journalistes soulignent qu’il offre d’excellentes réactions et une agilité plus que correcte. Pour un véhicule conçu à 100% par le département BMW M comme la légendaire M1, le compromis paraît tout de même plus proche des modèles de la gamme BMW « normale ».