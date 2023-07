Le Dacia Duster n’est évidemment pas connu pour son extrême sophistication mécanique, lui qui repose toujours sur une plateforme dérivée de celle de la Renault Clio de seconde génération (mais avec des améliorations continues depuis ce temps). Dans sa seconde génération actuelle (passée par un petit restylage en 2021), il continue de très bien se vendre et propose des prestations dynamiques correctes en plus d’afficher un design plus flatteur que jamais.

Le Dacia Duster face au délicat test de l'élan

Les journalistes espagnols ont décidé de mettre à l’épreuve un exemplaire de ce Dacia Duster actuel, dans une version équipée du moteur essence de 150 chevaux en finition Journey. L’auto est équipée de pneus Continental EcoContact6, une gomme privilégiant les économies d’énergie mais qui ne sacrifie pas trop à l’efficacité dynamique.

Efficacité moyenne

L’occasion de constater que l’engin n’a pas progressé dans ce genre d’exercice depuis la précédente mouture. Il ne devient jamais dangereux mais reste deux secondes plus lent qu’un MG ZS à l’épreuve du slalom, tout en se faisant surclasser par ce dernier au test de l’élan avec une vitesse maximale de réussite de l’épreuve de 71 km/h en entrée (contre un très joli 77 km/h en vitesse d’entrée au test de l’élan sans le rater pour le Chinois). Rappelons que ces deux tests ne mettent à l’épreuve qu’une partie des aptitudes dynamiques de l’auto. Ils sont souvent révélateurs mais peuvent parfois bien convenir à des autos ne brillant pas spécialement pour leurs qualités dynamiques générales.