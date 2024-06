Yoann Riou vous connaissez ?

Mais si, l’intenable chroniqueur sportif qui commente les matchs de foot sans être au stade, mais en regardant la télé. Casque vissé sur le crâne, ton survolté, gesticulation démembrée, le foutraque commentateur de football, met pendant l’euro son talent de show-man au service de la sécurité routière.

Dans deux films, face caméra, le bouillonnant Yoann Riou commente avec verve et passion les belles actions des supporters pour éviter que leurs proches ne reprennent la route, alcoolisés après avoir regardé le match. Derrière cette campagne de prévention volontairement décalée, il ne faut pas oublier que dans 30 % des accidents mortels un conducteur est alcoolisé.

Pendant l’euro de foot, la sécurité routière joue l’après-match avec Yoann Riou

Le risque d’être responsable d’un accident mortel est multiplié par 18 chez les conducteurs ayant consommé de l’alcool. Le risque est multiplié par 29 en cas de mélange d'alcool et de cannabis². Après les images chocs, l’humour bon enfant, la touche sensible, la sécurité routière joue avec Yoann Riou le décalage et contre-pied. Parfait pour filer au but et faire passer le message : « pendant l’euro aussi quand on tient à quelqu’un on le retient. »

1 Diffusion entre le 17 juin et le 14 juillet

2 Source ONISR