Pénurie de carburant : Angleterre cherche chauffeur livreur

BP et ExxonMobil font actuellement face à une situation inédite en Angleterre : le manque de chauffeurs, et notamment de chauffeurs poids lourds. Cela a pour conséquence directe la pénurie de carburant dans certaines stations-service des deux géants de la pétrochimie, qui subissent là une des conséquences du Brexit. La sortie de l'Europe, la mise en place de démarches administratives douanières et l'exil des chauffeurs étrangers qui exerçaient auparavant en Grande-Bretagne ont entraîné la chute libre du nombre de chauffeurs outre-Manche.

Le gouvernement britannique, probablement effrayé par la perspective d'une pénurie plus grande causée par un affolement de la population aux stations-service, demande justement aux usagers de la route d'acheter du carburant "normalement" et de ne pas chercher à faire des stocks.

En attendant, l'Angleterre élargit les tests pour l'obtention du permis poids lourd et compte "faciliter" les procédures. De son côté, le secteur privé tente de séduire les rares candidats, avec des primes à l'embauche de plusieurs milliers de livres sterling. L'Association anglaise des transporteurs routiers estime à 100 000 le nombre de chauffeurs manquant, sachant que l'âge moyen des chauffeurs en activité est de 50 ans et qu'une bonne partie d'entre eux sont proches de la retraite.