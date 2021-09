Pénurie de carburant au Royaume-Uni : la meilleure alliée de la voiture électrique

En réponse à

Gérer des problèmes court terme (de main d'œuvre par exemple) pour avoir un meilleur avenir à long terme, c'est du bon sens.

Vous préférez sans doute l'inverse en temps que pro-européen et vous saborder progressivement.

Taux de chômage au RU : 4,7%

Taux de chômage en France : 8,1%

A titre personnel, je préfère un problème de MO temporaire à gérer que l'inverse des milliers de gens qui viennent en France mais qui n'auront JAMAIS de travail et donc ne s'intégreront JAMAIS, se réfugieront dans un modèle d'assistanat toujours plus massif entrainant un endettement du pays toujours plus lourd et donc un déclassement globale de notre pays.

Chacun son truc, certain joue la win à long terme (RU), certain joue la loose progressive (France).