Pénuries d’énergies : le courant n’est plus sous tension

La vague de froid du week-end dernier aurait pu faire craindre le pire, mais les températures se sont adoucies depuis. Un répit qui s’accompagne d’une bonne nouvelle de la part de RTE. Dans sa dernière mise à jour, le gestionnaire indique que « la France aborde le cœur de l’hiver dans une situation plus favorable qu’au début de l’automne ». Le mouvement baissier, constaté depuis septembre, s’est accentué en novembre et en décembre, en atteignant 9 % ces quatre dernières semaines. En parallèle, les stocks hydrauliques ont été préservés, et même en partie reconstitués au cours de l’automne. Le parc nucléaire est désormais disponible aux deux tiers, de nombreux réacteurs ayant été redémarrés début décembre.

Le risque est « moyen »

Tous ces facteurs permettent d’abaisser le risque de « élevé » à « moyen » le reste de l’hiver. RTE précise également que « la probabilité d’émission d’un signal Ecowatt rouge est quasi nulle ». Bien sûr, les efforts sur les économies d’énergie et l’approvisionnement en gaz doivent perdurer pour rester à ce niveau.

Les propriétaires d’une voiture électrique pourront donc recharger sans risquer la coupure de courant. De plus, la période des fêtes est traditionnellement moins tendue du fait de l’activité économique réduite.

En septembre dernier, RTE s'inquiétait des pics de consommation qui pouvaient perturber l'utilisation des bornes de recharge à destination des véhicules électriques. Il ne faut toutefois pas que les conditions météorologiques se dégradent davantage qu'à l'habitude. Mais c'est un critère que personne ne maîtrise...