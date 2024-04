Personne ne veut de cette vraie Ferrari F12 bloquée à 25 km/h

Seriez-vous prêt à faire un gros chèque pour une Ferrari insolite incapable de rouler aux limitations de vitesses même en ville ? C'est en tout cas ce qu'espère le propriétaire actuel de l'unique F12 Berlinetta de 2014 employée par le constructeur italien pour développer la spectaculaire Ferrari F12 TDF. La sportive peut habituellement rouler bien plus vite mais, dans ce cas de figure, la bride gâche un tant soit peu le plaisir.

Le véhicule en question teinté et noir avec des cercles blancs sur les portes embarque sous son capot le magistral bloc V12 6,2l atmosphérique capable de prendre les tours avec une sonorité dantesque. Hélas, prototype de développement oblige, la firme au cheval cabré a décidé avant sa vente au premier acquéreur privé de dégrader les performances de l'auto pour la bloquer à environ 24 km/h. Un détail particulièrement frustrant compte tenu de ce que promet habituellement une Ferrari F12 Berlinetta.

62 kilomètres à 25 km/h

Le propriétaire actuel tente de se séparer en vain de cette voiture à l'histoire sans pareil contre une coquette. Ses attentes sont malheureusement bien supérieures à ce que les fans sont prêts à mettre pour un coupé de prestige qui se fait distancer par n'importer quelle trottinette électrique survitaminée. Détail amusant, cette Ferrari affiche au compteur 32 000 kilomètres. Les relevés montrent que 62 kilomètres ont été parcourus dans la configuration bridée. Sachant que la voiture ne peut pas circuler sur la route à cause de son statut sans homologation, on se demande bien comment ajouter une telle distance à l'odomètre. Pour les intéressés, le vendeur espère en tirer plus de 450 000 euros.