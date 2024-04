Perspectives encourageantes pour le Mondial de l'auto 2024

Les choses commencent à se préciser pour le prochain Mondial de l’automobile, et la tendance est encourageante avec la présence confirmée des groupes Renault (Renault, Dacia, Alpine), Stellantis (Peugeot, Citroën et DS), BMW (BMW & Mini) et Kia, à quoi devrait s’ajouter, du côté des constructeurs chinois, la présence de Seres. La liste devrait encore s’allonger d’ici l’ouverture du salon, qui se tiendra du 14 au 20 octobre, même si certaines marques ont d’ores et déjà annoncé à nos confrères d’Automotive News Europe qu’elles déclaraient forfait. Il s’agit de Mercedes, Cupra, Seat, Ford, Hyundai, Jeep, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, ainsi que les marques du groupe chinois Geely (Volvo, Polestar et Zeekr).

Parmi les indécis figurent les VW, Audi, Skoda, Toyota (pourtant champion du « made in France » avec ses Yaris et Yaris Cross), ainsi que les constructeurs non-français du groupe Stellantis. On parle des Opel, Alfa Romeo, Fiat et Jeep, qui auraient pourtant des nouveautés intéressantes à présenter avec notamment pour le premier le nouveau Frontera, pour le deuxième le Junior, pour le troisième ses variations autour d’une future Panda, et pour le quatrième une gamme appelée à s’élargir de 5 nouveautés d’ici 2025.

Des incertitudes demeurent enfin concernant la venue de marques chinoises telles que MG ou BYD, qui avaient tenu la vedette lors du dernier salon de Genève, mais dont l’expansion en France est contrariée par un cadre réglementaire désormais plus strict.

En attendant d'en savoir plus - et il est permis d'être optimiste - voici déjà quelques-uns des modèles qui justifieront à eux seuls le déplacement Porte de Versailles: