Fiat montre la future Panda et ses dérivés (il y en aura beaucoup)

Vous le savez, Fiat va lancer prochainement sa nouvelle Panda. Mais le constructeur italien prépare en fait une famille complète de modèles basés sur la même plateforme. Le premier de ces modèles sera une nouvelle citadine, celle qui doit reprendre le nom « Panda ». Le constructeur italien annonce qu’elle sera officiellement dévoilée le 11 juillet prochain et nous la montre sous une forme conceptuelle.

Curieusement, ce concept-car ne ressemble pas du tout aux images qui ont récemment fuité sur internet, censées montrer la prochaine Panda sous sa forme définitive.

Tout en précisant que la plateforme utilisée permettra de servir à la fois à des versions électriques et des autos au carburant classique, Fiat dévoile d’autres dérivés plus gros de cette future citadine Panda. Il y aura notamment un pick-up conçu prioritairement pour le marché sud-américain mais appelé à être vendu chez nous aussi, un SUV, une compacte et un engin à mi-chemin entre le monospace et le crossover.

Une nouveauté par an

Tous les 11 juillet à partir de cette année, Fiat lancera l’une de ces nouveautés. Le patron de Fiat Olivier François admet que les modèles de série ne ressembleront pas totalement aux concept-cars montrés ici, même s’ils en garderont « l’esprit » (avec notamment une planche de bord inspirée de la forme du Lingotto de Turin).

Pour rappel, la Panda attendue pour cette année devrait être proche techniquement de la Citroën ë-C3 et existera à la fois en version 100% électrique et en déclinaison thermique. Elle coûtera elle aussi moins de 25 000€ dans sa version électrique de base.