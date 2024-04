Nouvel Opel Frontera (2024) : il devient un petit SUV électrique (ou thermique)

Si le nom « Frontera » vous parle, il vous évoque certainement ce vrai tout-terrain commercialisé par le constructeur allemand entre 1991 et 2004 (sous deux générations de modèles). La troisième génération que vient de dévoiler Opel n’a rigoureusement rien à voir avec le vieux modèle qui n’était qu’un Isuzu Rodeo rebadgé.

L’Opel Frontera « nouvelle mouture » se décrit en effet comme un SUV citadin s’inscrivant dans la catégorie des Renault Captur, Peugeot 2008 et autres Nissan Juke. La marque à l’éclair ne dévoile pour l’instant pas les dimensions du modèle, même s’il devrait se situer dans la fourchette haute de la catégorie (car son futur cousin le Citroën C3 Aircross doit bénéficier d’une version à sept places).

Côté style, l’engin reprend tous les codes des dernières nouveautés de la marque mais sa silhouette reste très proche, dans la forme des montants, de celle du Citroën C3 Aircross de nouvelle génération déjà commercialisé en Inde. A l’intérieur, il possède un combiné d’instrumentation numérique de 10 pouces et un écran tactile central de la même taille avec une planche de bord au design moderne. Côté coffre, Opel annonce 460 litres et jusqu’à 1600 litres en rabattant la banquette arrière, formant un plancher plat.

Électrique ou essence, comme les autres du groupe Stellantis

Comme tous les nouveaux modèles citadins du groupe Stellantis, ce nouveau Frontera s’équipera d’un groupe motopropulseur entièrement électrique de 156 chevaux (avec des batteries de 54 kWh de capacité). Et comme eux, il proposera également le moteur essence 1,2 litre turbo de 136 chevaux à hybridation légère 48 volts et boîte de vitesses à double embrayage.

Le Frontera cohabitera dans la gamme d’Opel avec le Mokka et il aura la préférence de ceux qui recherchent le modèle le plus spacieux possible. Il arrivera en concessions à l’automne prochain et révèlera ses tarifs d’ici-là.