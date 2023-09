Le 2008 Peugeot est l’une des stars du marché français, et à cela une bonne raison : il est bien dessiné, plaisant à conduire et pratique à l’usage.

Quatre ans après son lancement, vient toutefois le moment d’un restylage qui va lui permettre d’affronter une concurrence toujours plus affutée. Du Renault Captur au Hyundai Kona en passant par le VW T-Roc, les concurrents valeureux ne manquent pas !

dailymotion Peugeot 2008 restylé: bonifié - Vidéo en direct du salon de Lyon 2023



Sous le capot, chacun peut trouver son bonheur avec au choix du diesel (BlueHDi 130, transmission auto EAT8), du thermique pur (le PureTech 100 d’entrée de gamme, ou son pendant 130 ch accouplé à une boîte manuelle 6 rapports ou auto EAT8), et de l’hybride léger (un bloc 136 ch 48V sera lancé en début d’année prochaine).



Sans oublier, bien sûr, la version électrique. L’E-2008 développe ainsi 156 ch et revendique une autonomie de 406 km grâce à une batterie de 51 kWh, contre 340 km à la version 136 ch qui reste au catalogue. Les voyageurs retiendront au passage que la recharge de 20 à 80% peut s’opérer en 30 mn.



La gamme s’articule en trois niveaux de finition (Active ; Allure et GT), et les prix démarrent à 26 400 € en essence, 33 400 € en diesel, et 40 150 € en électrique.

