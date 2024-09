Peugeot augmente les remises sur ses nouveaux 3008 et 5008

Chaque mois, notre guide des promotions permet de trouver quelques remises intéressantes dans le marché automobile neuf actuel où les prix deviennent hélas de plus en plus élevés. Focalisons-nous sur les remises les plus généreuses et celles qui touchent les nouveautés du marché.

Chez Peugeot, les deux SUV familiaux viennent de passer à une toute nouvelle génération. Voilà pourquoi on trouve des 3008 et des 5008 de l’ancienne mouture avec des remises un peu plus généreuses qu’avant, avec des réductions qui peuvent dépasser les 9% pour liquider totalement les stocks.

Mais les nouveaux 3008 et 5008 augment eux aussi leurs niveaux de remise ce mois-ci : alors qu’ils offraient moins de 1 000€ en août, les voilà qui proposent respectivement 2 770 et 2 810€ de remise en septembre. Le nouveau 3008 démarre donc après remise à 35 720€ en version 136 chevaux essence à hybridation légère, contre 37 680€ pour le nouveau 5008 doté du même moteur.

Des remises qui augmentent aussi sur les autres modèles de la gamme

On n’atteint toujours pas des records mais compte tenu de l’attente sur ces deux nouveautés, on imagine que ça leur permettra de booster leurs ventes face aux Renault Austral et autres nombreux concurrents très bien armés dans cette catégorie. Notez que la variante hybride rechargeable des 3008 et 5008 a droit à 2 000€ de remise, mais que les versions électriques y échappent totalement.

On note aussi des remises un peu plus généreuses qu’avant ce mois-ci pour le 2008 (jusqu’à 2 860€), la 208, la 408 (2 910€) ou encore la 508 (2 800€). Mais attention, ces hausses des remises compensent parfois l’augmentation de leur prix…