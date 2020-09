Peugeot Sport : nouveau logo, nouvelle ère

Retour en endurance à partir de 2022 avec un nouveau prototype, et arrivée de nouveaux modèles sportifs, un vent frais souffle enfin chez Peugeot en matière de plaisir et de sport. Il était temps, diront certains, après une disette longue, marquée par l'absence de la 208 GTI, l'arrêt soudain de la RCZ et la volonté de se concentrer uniquement sur des modèles "mainstream" (grand public).

Et qui dit nouveauté, dit logo remanié : voici le nouveau logo de Peugeot Sport, qui adopte une toute nouvelle charte de couleurs. L'ancien logo, qui plaçait le lion au-dessus des trois teintes de Peugeot Sport (gris, bleu et rouge), est abandonné au profit d'une identité noire et jaune qui rappellerait presque celle de la concurrence française au losange.

Le logo arrive en tout cas à point, quelque temps avant la présentation de la 508 PSE, la version sportive et hybride rechargeable de la berline. Les plus petits budgets attendront peut-être une nouvelle 208 sportive, mais il y a de fortes chances qu'elle ne soit plus thermique, si elle venait un jour à être proposée au catalogue.