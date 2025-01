Peut-on croire au succès de l'extravagante Aptera électrique ?

Il faut remonter à l’année 2005 pour trouver la première ébauche du projet de l’Aptera, une voiture électrique à deux places et trois roues imaginée en Californie à l’époque où Tesla se préparait à sortir son tout premier modèle.

Depuis, la société a fait faillite à deux reprises mais ses fondateurs espèrent toujours parvenir à une mise en production. Après avoir dévoilé plusieurs prototypes en 2021, la marque a enfin donné de ses nouvelles il y a quelques semaines et elle profite du CES de Las Vegas 2025 pour dévoiler une version « proche du modèle définitif » de son étrange tricycle.

Petites batteries, poids plume, autonomie à la pointe

Conçue pour offrir la meilleure efficience possible, L’Aptera ressemble presque à une voiture volante. Son châssis en fibre de carbone permet de revendiquer une masse très faible : en 2023, la start-up annonçait 816 kg sur la balance avec des batteries de 60 kWh, mais le modèle exposé à Las Vegas possède un pack de 45 kWh permettant logiquement de réduire encore la masse. Équipée de panneaux solaires, elle serait capable de récupérer plus de 60 kilomètres d’autonomie en une journée en restant garée au soleil. Avec une autonomie maximale de près de 700 km grâce à l’aérodynamisme de pointe et à la masse très basse. Ou même plus de 1 600 km avec de grosses batteries optionnelles !

Aptera affirmait en novembre 2024 avoir reçu déjà 50 000 pré-commandes de cette voiture qui doit coûter (selon son site internet) entre 28 000 et 55 000 dollars selon la version. Comme d’habitude avec ce genre de projet aux promesses un peu folles, restons prudents surtout que la société a déjà fait faillite plusieurs fois par le passé.