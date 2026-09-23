Peut-on griller un feu rouge « récompense » lorsque ce dernier dysfonctionne ? Pas si simple
Tout le monde sait qu’il est rigoureusement interdit de « griller » le feu rouge sous peine d’une amende et d’un retrait de points. Mais comment faire lorsque le signal lumineux en question ne fonctionne pas correctement ? Attention, il vous faudra peut-être prouver l’anomalie et ce n’est pas si simple.
4 points sur le permis de conduire et 135€ d’amende. Voilà la sanction prévue par le code de la route en cas de non-respect d’un feu rouge, qui peut carrément donner lieu à une suspension du permis de conduire dans certains départements du pays en cas d’usage du téléphone au moment de l’infraction.
Mais comment faire lorsque le feu tricolore ne fonctionne pas correctement et qu’il reste en permanence au rouge ? C’était la question posée par un automobiliste aux journalistes de TF1 après une mésaventure arrivée à Soissons dans l’Aisne.
Les feux rouges « récompense » qui punissent
Cet automobiliste était arrivé à un feu tricolore dit « de récompense », système relié à un radar mesurant la vitesse. Ces dispositifs ne sanctionnent pas les excès de vitesse par une amende, mais plutôt par un passage automatique du vert au rouge : les automobilistes roulant en-dessous d’une vitesse donnée ont droit au feu vert mais ceux qui roulent au-dessus sont arrêtés par le feu rouge. Ils doivent alors attendre que ce dernier repasse au vert.
Dans le cas rapporté par l’automobiliste, le feu en question restait en permanence au rouge. Il a donc décidé, après un long moment, de le passer quand même mais il a été sanctionné par une amende de 135€ et un retrait de 4 points sur le permis de conduire.
Il faut prouver le défaut du feu tricolore !
Comme l’expliquent les journalistes de TF1, il n’est pas si simple de contester une telle amende : « il faut réunir des photos du feu et du lieu de l’infraction », explique un avocat, ainsi que « des témoignages des autres automobilistes présents sur les lieux si possible ». On peut aussi obtenir de la mairie un rapport de maintenance du feu, censé signaler les dysfonctionnements.
En règle générale, les feux rouges durent deux minutes ou quatre minutes dans certains carrefours complexes où des transports en commun partagent la route avec les automobilistes.
Pour rappel, on peut contester le PV dans un délai de 45 jours.
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