En réunissant notamment La Centrale.fr, première marketplace auto en France et Caradisiac, premier média auto en France, le Groupe La Centrale joue un rôle majeur dans l'écosystème automobile en France.

dailymotion Philippe Chainieux, directeur général du groupe La Centrale : "Nous sommes fiers d'être les premiers en Europe à avoir créé une IA pour assister les acheteurs de voitures d'occasion"

Pendant le Mondial de l'Auto, nous recevons sur notre stand Philippe Chainieux, directeur général des deux marques, l'occasion de mieux comprendre la stratégie du groupe, mise au service de tous ceux qui sont en phase de vente de leur voiture ou de rachat d'un nouveau modèle.

Caradisiac : "Comment avez-vous perçu les marques Caradisiac et La Centrale lorsque vous avez pris la direction du groupe?"

Philippe Chainieux : "J'ai d'abord ressenti une grande fierté. Qu'il s'agisse de La Centrale ou de Caradisiac, ce sont des marques qui existent depuis très longtemps. Dans toutes les familles de France, il y a eu un exemplaire de La Centrale posé sur la table du salon. À la suite, la marque s'est régénérée dans le digital et continue d'accompagner les français. Et quand vous interrogez les Français, quand il s'agit d'acheter une voiture, de vendre ou de se renseigner, La Centrale et Caradisiac sont les marques auxquelles les Français font le plus confiance. C'est pour ces raisons que ça a été un grand privilège pour moi de venir dans ce groupe et de le diriger".

Caradisiac : " La Centrale a beaucoup changé depuis un an. Quel est le projet d'évolution global ?"

Philippe Chainieux : "Nous nous positionnons du côté des utilisateurs, c’est-à-dire du côté de ceux qui sont en recherche d'un véhicule d'occasion, ou qui souhaitent vendre leur propre véhicule. Ce sont des actes d'achat et de vente assez compliqués. Les prix sont difficiles à identifier, puisque pour une voiture d'occasion, l'usage qui en a été fait avant compte également. Il faut donc se mettre à la place des utilisateurs pour leur apporter le meilleur service quand il s'agit de vendre ou d'acheter leur véhicule.

Notre objectif et la façon dont on fait évoluer le site de La Centrale et celui de Caradisiac, c'est d'essayer de simplifier cet acte d'achat en apportant du contenu, des recommandations, un point de vue - c'est la fonction de caradisiac - , c'est aussi d'apporter un grand choix puisque vous avez plus de 300 000 autos sur la plateforme que vous pouvez notamment comparer.

Et vous pouvez aussi trouver du financement, faire reprendre votre véhicule, soit par un professionnel, soit le vendre directement à un particulier".

Caradisiac : "La Centrale met désormais à disposition des automobilistes une IA qui les aide à trouver leur voiture"

Philippe Chainieux : " Effectivement, notre IA apporte un service complémentaire à ceux qui n'ont pas encore choisi le type de véhicule qui répondra à leur besoin. Ce que notre IA apporte, c'est la capacité de guider la réflexion, d'apporter du contenu et des propositions et ça vient en complètement de ce qu'historiquement La Centrale propose. Nous sommes fiers d'avoir été les premiers en Europe à l'utiliser. Les retours d'expérience montrent que les gens qui l'utilisent sont plus nombreux à trouver le bon véhicule et donc à l'acheter".

Caradisiac : " Le marché est moins lisible aujourd'hui qu'auparavant. Comment La Centrale aide les automobilistes à s'y retrouver"

Philippe Chainieux : "On est là pour guider, aider, informer, rassurer dans un univers technique qui est compliqué à appréhender. On peut acheter une auto thermique, électrique, auprès d'un professionnel ou un particulier, Les prix ont également beaucoup évolué ces trois dernières années. Sur tous ces sujets, nous donnons des clefs de compréhension et donner les clefs de compréhgension, c'est rassurer les automobilistes et les accompagner.

Caradisiac : "Les particuliers peuvent aussi mettre leur auto en vente sur La Centrale"

Philippe Chainieux : "il y a trois éléments importants sur La Centrale. Vous pouvez accéder à un stock de très grande qualité de 300 000 véhicules mis à disposition en majorité par nos partenaires professionnels. Vous pouvez aussi venir sur La Centrale pour évaluer gratuitement le prix de votre véhicule, c'est ce qu'on appelle la cote. Et si vous vendez votre auto, vous pouvez aussi publier votre annonce gratuitement et toucher ainsi une très large audience".

Caradisiac : "La Centrale propose majoritairement des autos d'occasion et pourtant vous avez décidé d'être présent sur un salon qui expose des voitures neuves. Pourquoi "?

Philippe Chainieux : "Nous voulons être proches de ceux qui sont passionnés d'automobiles. C’est pour cette raison que Caradisiac est sur le mondial de l'auto. Nous souhaitons aussi être auprès de ceux qui sont dans une démarche active de recherche de voitures neuves ou d'occasion. Ces futurs acheteurs, nous les rencontrons sur le Mondial de l'Auto.