Plan de relance : les voitures thermiques également concernées ?

" Le renouveau, c'est Bruno"...

Encore des semaines de perdues pour faire comprendre à cette pomme-à-l'eau que non Monsieur Lemaire, le franchouille moyen n'a pas minimum 32 000 € à claquer dans une caisse voltée incapable de lui rendre le service minima attendu, puisse t'il encore disposer d'une prise pour la brancher.

Et même topo bien entendu pour les hybrides plug-in. Quel est le tarif de la moins chère de ces engins au passage ?

La encore, c'est bien trop élevé.

Les hybrides ? Ça consomme plus ou moins autant qu'un thermique moderne et ce n'est pas bon marché non plus.

Eh oui mon bon Nono, si tu veux aider à vraiment vider les stocks, va falloir ruiner l'Etat sur un panel de modèle bien plus large.

Pourquoi ne pas l'accorder à ceux Made in C.E pour exemple... dont le tarif ne dépasserait pas 25 000 € TTC.