Bruno Le Maire : un plan de soutien à l’automobile « dans les 15 jours »

Les pouvoirs publics appuient sur l’accélérateur au sujet du plan de relance que l'industrie automobile appelle de ses vœux. Invité de France Info ce lundi matin, le ministre de l’Economie et des Finances Bruno Le Maire a précisé les choses : « J'annoncerai un plan de soutien au secteur automobile sous 15 jours, et le plus vite sera le mieux ». Il est ainsi question d’un plan destiné à « relancer la consommation, soutenir la transformation vers un modèle plus durable, avec le soutien en particulier aux véhicules qui émettent le moins de CO2, aux véhicules électriques .»

Concrètement, ce sont les véhicules à émissions faibles ou nulles qui se verront favorisés par ce plan dont on ignore encore la teneur exacte (primes à l’achat ? prime à la conversion renforcée ?...): « Il faut qu'on fasse de cette crise un levier pour accélérer la transition écologique et pour encourager les Français à acheter les véhicules qui sont encore aujourd'hui trop chers pour eux. »

Pour autant, ce plan est une façon de stimuler la demande pour les productions de modèles hybrides ou électriques qui, et cela tombe bien, sont de plus en plus nombreux dans l’offre de constructeurs tricolores. On pense bien sûr, dans les segments de marché assurant les plus forts volumes de ventes, aux Renault Zoé et autres Peugeot e-208, mais aussi aux Renault Clio E-Tech (hybride) et autres DS3 Crossback E-Tense (liste non exhaustive).

Au-delà, tous les constructeurs proposant des modèles électriques ou électrifiés bénéficieraient bien sûr de ces aides, qui pour être plus efficaces encore d’un point de vue économique devraient être coordonnées au niveau européen. Mais là, on imagine mal les différents Etats se mettre d'accord dans les délais annoncés ce matin par le ministre.