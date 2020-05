Renault Clio E-Tech hybride : une série spéciale Première Édition

Renault l'a assuré : la période de confinement n'a pas remis en cause le planning de lancement de ses modèles hybrides. Comme prévu, la Clio E-Tech arrivera dans les concessions courant juin. Mais il sera possible de passer commande dès la réouverture des showrooms.

La citadine hybride avait déjà dévoilé ses prix avec les finitions "classiques", de la Zen à l'Initiale Paris. Mais le configurateur vient d'intégrer une série spéciale de lancement, nommée Première Édition. En prix, celle-ci est placée entre les versions Intens et Initiale Paris.

Comme sur l'Intens, on a en série le freinage d'urgence avec détection des piétons, la reconnaissance des panneaux de signalisation, les phares full LED, les feux de route automatiques, le régulateur de vitesse, l'aide au parking arrière, la climatisation automatique, la navigation… Par rapport à l'Intens, le client gagne les antibrouillards LED, l'aide au stationnement avant, la caméra de recul, les vitres arrière surteintées et l'écran tactile 9,3 pouces.

Cette Première Édition reçoit aussi des éléments de décoration spécifiques, avec notamment des baguettes décoratives en bleu dans la calandre et sur le bas des portes, des coques de rétroviseurs peintes en noir brillant et quelques stickers en gris, bleu et orange. On remarque aussi les jantes 16 pouces inédites, avec un dessin aérodynamique. À bord, il y a des baguettes et des surpiqûres bleues.

Le prix de la Première Édition est de 26 200 €. C'est 1 200 € de plus que l'Intens.