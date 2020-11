Plus belle voiture de l'année 2021 : quels sont les modèles en compétition ?

La traditionnelle exposition de concept-cars au pied des Invalides n'aura pas lieu en 2021, Covid oblige. Mais le Festival Automobile International va bien exister pour sa 36e édition, sous une forme plus digitale, avec les différentes remises de prix qui sont associées à cet événement. La plus importante est celle de la Plus belle voiture de l'année. Et la particularité de ce prix, c'est que ce sont les internautes qui ont le pouvoir et eux seuls.

Le coup d'envoi de l'élection sera donné le 3 décembre. Mais les candidates sont déjà connues. Cette année, elles ne sont que cinq. Pour rappel, les véhicules doivent coûter moins de 60 000 €.

Fait rare, il n'y a aucune française dans le lot. En revanche, sans surprise, il y a une large majorité de SUV, dont deux électriques. On trouve en effet la Mazda MX-30, au look coupé avec portes arrière antagonistes, et le Skoda Enyaq, un grand modèle. Ils sont accompagnés du Mercedes GLA, dont la deuxième génération a évolué pour être plus familiale, et de l'Opel Mokka, qui réinvente le design de la marque allemande. Ces baroudeurs sont accompagnés de la Honda e, une autre électrique, mais citadine.

Une tradition ne change pas : en votant, les internautes participent à un tirage au sort, avec en premier prix un beau lot : une voiture neuve de 30 000 €, offerte par le constructeur vainqueur. Probablement donc le véhicule gagnant, successeur de la BMW Série 2 Gran Coupé et dont le nom sera connu le 26 janvier 2021.