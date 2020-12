Plus belle voiture de l'année 2021 : une deuxième élimination

Lancée il y a trois semaines, l'élection de la Plus belle voiture de l'année 2021 fait une deuxième victime. Après la citadine Honda e, éliminée au premier tour, c'est un deuxième modèle électrique qui est mis hors jeu : le Skoda Enyaq.

Le SUV de la marque tchèque, son premier véhicule basé sur la nouvelle plate-forme dédiée aux électriques du groupe Volkswagen, la MEB, a donc eu le moins de votes lors des quarts de finale. Cousin du Volkswagen ID.4, ce modèle arrivera dans les concessions début 2021.

On rappelle que pour ce prix, c'est uniquement le grand public qui vote, via un site internet dédié. Place donc maintenant à l'étape de la demi-finale, avec des compteurs remis à zéro. Il reste trois modèles en compétition, uniquement des SUV. Une voiture électrique peut encore gagner, puisqu'il y a le Mazda MX-30 et le nouvel Opel Mokka. Ils sont accompagnés du Mercedes GLA.

Voter permet de participer gratuitement à un tirage au sort, avec à la clé un véhicule d'une valeur de 30 000 € offert par le constructeur vainqueur, sûrement donc le modèle gagnant. Le nom de la plus belle voiture, qui succédera à la BMW Série 2 Gran Coupé, sera connu fin janvier 2021.