Plus de la moitié des voitures électriques importées de Chine ne sont pas de marques chinoises

L’ONG Transport & Environnement vient de publier une nouvelle étude s’intéressant à la provenance des voitures électriques vendues dans l’Union européenne, et en particulier de celles fabriquées en Chine et importées ensuite chez nous ensuite. Sur l’année 2023, elle note que Tesla représentait la marque de voitures électriques fabriquées en Chine la plus représentée sur le Vieux Continent avec 28% du total d'autos à zéro émissions en provenance de l'Empire du milieu, juste devant les 25% de MG. 19,5% du total des voitures électriques vendues dans l’Union européenne l’année dernière provenaient de Chine.

Mais les chiffres mis en avant par Transport & Environnement rappellent surtout que la majorité de ces voitures électriques fabriquées en Chine et vendues en Europe n’appartiennent pas à des marques chinoises : dans ses prévisions pour l’année 2024, elle prévoit une part totale de 25% de véhicules fabriqués en Chine parmi les autos électriques commercialisées chez nous. Et plus de la moitié de ces autos seront de marques autres que chinoises.

La menace chinoise vient aussi d’Europe

Ces chiffres illustrent parfaitement la complexité de la situation actuelle sur le marché automobile européen, avec des marques locales (notamment allemandes) qui misent désormais largement sur l’importation de modèles électriques fabriqués en Chine. Toujours d’après Transport & Environnement, la part de voitures électriques de marques chinoises doit logiquement augmenter dans les années à venir sur notre marché, jusqu'à atteindre à elles seules plus de 10% du mix total de voitures électriques en 2024 et même 20% en 2027. A condition que les nouveaux modèles de chez MG, BYD ou Geely parviennent à se bien se vendre dans un contexte où les marques automobiles européennes baissent leurs prix pour mieux les concurrencer.